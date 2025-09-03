Người giữ rừng thầm lặng

Luôn nỗ lực vượt khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao là lời nhận xét của đồng nghiệp khi nói về anh Lưu Vĩnh Tiến, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật (Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành).

Anh Lưu Vĩnh Tiến, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật (người đi trước) tuần tra, bảo vệ rừng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi của huyện Thạch Thành cũ nên anh Tiến hiểu được ý nghĩa của công tác bảo vệ rừng đối với đời sống của Nhân dân. Cũng vì lẽ đó, ngay từ bậc học THCS anh Tiến đã mơ ước sau này mình sẽ trở thành người tham gia công tác bảo vệ rừng. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Khoa Nông học, nay là Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức). Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Tiến được phân công công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành và làm việc tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thành Vân.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh Tiến đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành ghi nhận, biểu dương. Năm 2018, anh Tiến vinh dự được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thành Vân. Tháng 6/2022, anh Tiến được luân chuyển về Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật đóng trên địa bàn xã Thành Vinh. Trạm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 738ha rừng, trong đó có hơn 500ha rừng tự nhiên, hơn 238ha rừng trồng sản xuất của nhiều hộ dân trên địa bàn xã. Với vai trò là trạm trưởng, anh Tiến đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận khoán trồng và bảo vệ rừng, tham gia công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ diện tích rừng mà trạm được giao. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, anh Tiến còn hướng dẫn các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng trồng. Vận động nhiều hộ dân phát triển mô hình kinh tế tổng hợp và đấu mối với nhiều đơn vị thu mua sản phẩm cho các trang trại, gia trại của các hộ dân trên địa bàn xã. Để nâng cao năng suất rừng trồng, anh Tiến đã huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng vườn ươm cây giống với quy mô 200m2, được lắp đặt các thiết bị công nghệ cao để cung cấp cho các hộ trồng rừng cây giống đảm bảo chất lượng.

Anh Lưu Vĩnh Tiến, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật, cho biết: “Diện tích rừng được giao cho trạm quản lý, bảo vệ đi lại rất khó khăn, vất vả. Mặc dù vậy, trạm vẫn bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng. Vào thời điểm nắng nóng, dễ xảy ra cháy rừng, trạm thực hiện trực 24/24 giờ để phát hiện, huy động lực lượng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Công việc quản lý, bảo vệ rừng dù vất vả, nơi làm việc, sinh hoạt của anh em trong trạm còn thiếu thốn nhưng với lòng yêu nghề, anh em trong trạm luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực giúp đỡ các hộ dân phát triển kinh tế rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, nên diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất do Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật quản lý được bảo vệ an toàn, không để xảy ra cháy rừng. Diện tích rừng trồng mới được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng, phát triển tốt; thu nhập của người dân nhận khoán trồng rừng, bảo vệ rừng từng bước được nâng lên. Hiện nay, các hộ nhận khoán đã xây dựng được 10 mô hình trồng rừng sản xuất nông - lâm kết hợp, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, cho biết: Thời gian qua, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đồng Luật đã đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Kết quả này có vai trò của anh Lưu Vĩnh Tiến. Với những đóng góp của mình, anh Lưu Vĩnh Tiến đã được tặng nhiều giấy khen của các cấp, ngành. Gần đây, anh được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bài và ảnh: Hải Anh