Người “đánh thức” bản làng

Lọt thỏm giữa núi rừng, bản Thủy Thành, xã biên giới Sơn Thủy từng một thời “ngủ yên” trong đói nghèo, lạc hậu. Nhưng có một đảng viên đã mang bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân “đánh thức” tiềm năng bản làng - anh là Vi Văn Tươi, Bí thư chi bộ bản Thủy Thành.

Bí thư chi bộ Vi Văn Tươi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân. Ảnh: An Thư

Sinh năm 1981, anh Vi Văn Tươi tham gia công tác thôn bản từ rất sớm. Năm 2010, chưa đầy 30 tuổi, anh đã được chính quyền và Nhân dân tin tưởng, bầu làm trưởng bản Thủy Thành. Sau đó không lâu, anh đảm nhiệm thêm cương vị bí thư chi bộ bản và gắn bó với công việc này hơn chục năm qua.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã tiếp thu được... bao năm qua, hình ảnh tận tụy của bí thư chi bộ Vi Văn Tươi đã trở nên gần gũi, thân thuộc trong lòng bà con dân bản. “Cán bộ Tươi thường xuyên xuống nhà thăm hỏi, động viên, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn bà con cách phát triển kinh tế. Dân bản chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng”, bà Hà Thị Lón, người dân bản Thủy Thành chia sẻ.

Sơn Thủy là xã biên giới đặc biệt khó khăn, Thủy Thành lại là một trong những bản khó khăn nhất của xã do cách xa trung tâm, giao thông đi lại cách trở, 100% người dân trong bản là đồng bào dân tộc thiểu số.

Làm công tác Đảng ở cơ sở vốn đã nhiều khó khăn, vất vả, nhất là ở khu vực vùng cao, vùng xa như bản Thủy Thành, sự khó khăn, vất vả ấy lại tăng lên gấp nhiều lần. Thế nhưng, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy xã Sơn Thủy, bằng sự mẫn cán, chăm chỉ của bản thân, bí thư Vi Văn Tươi và các đảng viên trong chi bộ luôn đồng lòng, đoàn kết, tìm hướng xây dựng bản làng.

Để giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững, chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với lợi thế của địa phương. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bí thư Vi Văn Tươi đã gương mẫu đi đầu, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Anh phát triển thành công mô hình nuôi bò, gà, vịt kết hợp trồng rừng và kinh doanh lâm sản phụ. Hiện nay, gia đình anh duy trì từ 6 đến 8 con bò sinh sản; quản lý, chăm sóc hơn 5ha luồng và 4,7ha vầu; thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, bí thư chi bộ Vi Văn Tươi còn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ các hộ khó khăn trong bản. Từ năm 2015 đến nay, anh đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, ngày công lao động cho nhiều hộ xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt.

Trước đây, gia đình bà Ngân Thị Chịch là một trong những hộ nghèo của bản. Được sự giúp đỡ, động viên của bí thư Vi Văn Tươi, gia đình bà đã mạnh dạn vay vốn, phát triển mô hình chăm sóc luồng, vầu, nứa với tổng diện tích lên đến hơn 10ha. Năm 2024, gia đình bà Chịch chính thức thoát nghèo. Bà cho biết: “Trước đây kinh tế gia đình rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Nhờ sự tuyên truyền, đồng hành và hỗ trợ kịp thời của cán bộ, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, đời sống từng bước đi vào ổn định”.

Hiện nay, người dân bản Thủy Thành đã phát triển nhiều mô hình nông nghiệp đa dạng, gắn với lợi thế của địa phương, như: mô hình canh tác lúa trên ruộng bậc thang (gần 16ha), mô hình chăm sóc luồng, vầu, nứa (đạt sản lượng trên 8.000 tấn nan thanh, luồng cây, luồng cọc mỗi năm), mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá...

Nếu như trước đây, bản có tới 40% hộ thuộc diện nghèo, thì hiện nay, chỉ còn duy nhất 1 hộ. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 23 triệu đồng. Từ chỗ là bản đặc biệt khó khăn, năm 2024 Thủy Thành trở thành bản NTM.

Cá nhân bí thư chi bộ Vi Văn Tươi nhiều năm liền được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đầu năm 2026, anh là 1 trong 3 bí thư chi bộ của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh tại Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc và công bố trao giải Búa liềm vàng lần thứ X nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần 20 năm tham gia công tác ở cơ sở, bí thư chi bộ Vi Văn Tươi đã thực sự trở thành một “hạt nhân chính trị”, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân.

An Thư