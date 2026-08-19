Thầy hiệu trưởng không ngại “đi xin” vì học trò

24 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 16 năm giữ cương vị phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng, thầy giáo Trương Hữu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành (xã Vĩnh Lộc) luôn trăn trở làm sao để học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Với thầy, những lần “đi xin” sự hỗ trợ không phải vì bản thân, mà là để mang thêm cơ hội đến cho học trò.

Thầy Trương Hữu Thuận cùng ban giám hiệu, đoàn thanh niên trường thăm góc học tập của học sinh.

Lo cho học sinh từ những điều thiết thực

Trường THCS Vĩnh Thành hiện có khoảng 430 học sinh. Phần lớn phụ huynh làm nông nghiệp hoặc lao động tự do, thu nhập chưa ổn định. Điển hình nhất là lớp 7B có 47 học sinh thì có 2 em học sinh khuyết tật và khoảng một nửa số học sinh còn lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mồ côi cha, có em mất mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống cùng ông bà hoặc người thân. Một số em có bố mẹ ly hôn, cuộc sống còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thấu hiểu hoàn cảnh của học sinh, ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên luôn tìm cách hỗ trợ các em trong khả năng có thể. Nhiều năm qua, việc vận động học sinh tham gia BHYT gặp không ít khó khăn. Nhiều năm học, đến cuối năm, nhiều học sinh vẫn chưa hoàn thành các khoản đóng góp.

“Nhìn học sinh còn thiếu thốn mà không giúp được thì chúng tôi day dứt. Vì vậy, ban giám hiệu và giáo viên lại tự bỏ tiền của mình hoặc tìm đến bạn bè, các nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT, hỗ trợ các khoản đóng góp cho những em có hoàn cảnh khó khăn”, thầy Thuận cho biết.

Không chỉ chăm lo những nhu cầu trước mắt, thầy Thuận còn chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để từng bước cải thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học của nhà trường.

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, thầy đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 bộ bàn ghế học sinh. Thầy cũng kết nối, vận động tổ chức GIN hỗ trợ các thiết bị thư viện với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Hiện, thầy đang tiếp tục liên hệ với các cựu học sinh của trường để vận động tài trợ 20 bộ máy vi tính, bổ sung cho phòng Tin học. Tất cả đều là kết quả của những cuộc gọi, những lần gặp gỡ và không ít lần “đi xin” của thầy hiệu trưởng.

“Đi xin” để học trò có thêm cơ hội

Thầy giáo Trương Hữu Thuận bộc bạch: “Tôi luôn nghĩ mình làm hiệu trưởng thì trước hết phải lo cho học sinh. Khi nhìn thấy các em còn thiếu thốn về điều kiện học tập, mình không thể cứ ngồi chờ nguồn ngân sách. Cái gì nhà trường tự làm được thì mình làm, cái gì cần sự chung tay của xã hội thì mình mạnh dạn kết nối, vận động”.

Theo thầy Thuận, “đi xin” không phải là xin cho cá nhân mình, mà là xin thêm cơ hội để học sinh được học tập trong điều kiện tốt hơn.

“Có những thứ tưởng như nhỏ bé, vài chục bộ bàn ghế, vài chiếc máy tính hay một tủ sách..., nhưng với học sinh và nhà trường lại rất thiết thực. Chỉ cần những việc mình làm thực sự đem lại lợi ích cho các em thì tôi nghĩ mình không có lý do gì để ngại khó”, thầy Thuận chia sẻ.

Với suy nghĩ ấy, ngoài việc chăm lo điều kiện học tập, thầy Thuận còn dành thời gian đến thăm những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trò chuyện với phụ huynh, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, trong năm học, vào nhiều buổi tối, thầy cùng giáo viên chủ nhiệm và đoàn viên thanh niên nhà trường tổ chức đi kiểm tra góc học tập của học sinh. Thầy đến tận nhà, trò chuyện với phụ huynh, hướng dẫn và vận động các gia đình dành cho con em mình một góc học tập phù hợp, đủ ánh sáng, qua đó hình thành cho các em thói quen học tập nghiêm túc.

Phía sau những việc làm ấy là thông điệp giản dị mà thầy Thuận muốn gửi đến học trò: Các em luôn được thầy cô, gia đình và xã hội quan tâm, sẻ chia. Đó cũng là động lực để những học sinh còn nhiều khó khăn thêm tự tin, nỗ lực học tập, rèn luyện, từng bước viết tiếp ước mơ của mình trên hành trình tương lai.

Bài và ảnh: Linh Hương