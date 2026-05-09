Người dân vùng cao làm du lịch trong thời đại số

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mạng xã hội không chỉ là công cụ kết nối mà còn trở thành “cánh cửa” mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều vùng quê. Tại xã Thạch Quảng, người dân vùng cao đã chủ động tận dụng các nền tảng như tiktok, facebook để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đưa những điểm đến còn hoang sơ như khu du lịch thác Mây trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Du khách trải nghiệm không gian yên bình tại suối Mây, xã Thạch Quảng. Ảnh: Hoàng Đông

Nằm giữa núi rừng xanh mát, suối Mây bắt nguồn từ hạ lưu của thác Mây - một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, người dân tại khu vực suối Mây đã bắt đầu xây dựng các điểm dịch vụ phục vụ du khách. Nổi bật là hệ thống homestay mang đậm phong cách nhà sàn truyền thống của người Mường. Điểm đặc biệt là bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng mạng xã hội như một kênh quảng bá hiệu quả. Từ những video ngắn ghi lại cảnh du khách tắm suối, chèo bè, đu dây... đến những hình ảnh bình dị về bữa cơm bên suối, tất cả được chia sẻ rộng rãi trên tiktok, facebook, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Anh Nguyễn Văn Doanh, chủ cơ sở Vườn hoa Doanh Thu, xã Thạch Quảng, một trong những hộ dân tiên phong làm du lịch tại đây, chia sẻ: “Cuối năm 2019, tôi bắt đầu xây dựng cơ sở dịch vụ với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình. Trước đó, tôi làm nhiều nghề như chạy xe ôm, làm nhà hàng, công trình, sửa xe... rất vất vả. Khi thấy khách đến thác Mây ngày càng đông, tôi nghĩ mình có thể tận dụng cơ hội này để phát triển du lịch”. Nghĩ là làm, anh Doanh đã xây dựng một cơ sở vui chơi, ăn uống chủ yếu phục vụ khách tham quan, chụp ảnh check-in, vui chơi trong ngày. Không chạy theo xu hướng thương mại hóa ồ ạt, anh còn lựa chọn phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên. Rừng vẫn được giữ nguyên, nước suối vẫn trong xanh và chính điều đó đã tạo nên sức hút riêng biệt cho suối Mây.

Đặc biệt, anh Doanh còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh cơ sở của mình. Kênh TikTok “Vườn hoa Doanh Thu” do anh xây dựng đã thu hút gần 30.000 người theo dõi. “Tôi bắt đầu làm tiktok khoảng 2 năm nay. Ban đầu cũng chỉ quay cho vui, nhưng sau thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều người xem video rồi tìm đến tận nơi và bây giờ, hầu hết mọi người đến với cơ sở của tôi đều đặt chỗ qua facebook, zalo”, anh Doanh chia sẻ. Mùa cao điểm du lịch tại suối Mây kéo dài từ cuối tháng 3 đến tháng 9, đặc biệt đông vào dịp hè. Với giá vé chỉ 10.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như tắm suối, đi bè mảng, đu dây, đi cà kheo... "Nhờ quảng bá trên nền tảng mạng xã hội, vào những ngày cao điểm, lượng khách có thể lên tới 1.000 người, mang lại doanh thu 70 - 80 triệu đồng/ngày. Tổng thu nhập mỗi mùa ước tính hơn 1 tỷ đồng nếu thời tiết thuận lợi", anh Doanh cho biết.

Cũng giống như anh Doanh, chị Bùi Thị Ngần, chủ homestay Bỏ Phố Về Rừng, xã Thạch Quảng cũng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng quảng bá trên nền tảng số. Những video giới thiệu không gian homestay, cảnh sinh hoạt đời thường hay trải nghiệm của du khách được chị đăng tải đều nhận được lượng tương tác cao. Nhờ đó, lượng khách tìm đến homestay ngày càng tăng, đặc biệt là giới trẻ. Bạn Lò Thị Hà, du khách đến từ Sơn La chia sẻ: “Tôi vô tình xem được một video trên tiktok về suối Mây, thấy cảnh đẹp quá nên rủ bạn bè đi thử. Khi đến đây, mình còn thấy đẹp hơn cả trên video. Không khí rất trong lành, mọi thứ vẫn giữ được nét tự nhiên nên rất thích hợp cho những ai thích đến một nơi yên tĩnh để thư giãn". Tìm đến suối Mây sau khi thấy nhiều video, bài đăng trên mạng xã hội, anh Trần Minh Đức, du khách đến từ Hà Nội không khỏi bất ngờ khi trực tiếp trải nghiệm vui chơi, ăn uống tại đây. Anh Đức cho biết: “Trước đây mình từng đi đến thác Mây nhưng lại chưa từng nghe đến suối Mây. Sau khi xem trên facebook, thấy nhiều người check-in nên cũng tò mò đến trải nghiệm. Ấn tượng nhất là sự thân thiện của người dân, đồ ăn cũng rất ngon, giá cả phải chăng và không gian rất yên bình”.

Mạng xã hội đang ngày càng trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp người dân vùng cao quảng bá du lịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, với chi phí gần như bằng không. Nhìn từ thực tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tại xã Thạch Quảng, có thể thấy sự chủ động, sáng tạo của người dân vùng cao chính là yếu tố then chốt. Thay vì phụ thuộc vào các kênh quảng bá truyền thống hay những chiến dịch quảng bá lớn, họ chủ động kể câu chuyện của chính mình bằng hình ảnh, video chân thực, gần gũi. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc phát triển du lịch gắn với mạng xã hội còn có thể trở thành “đòn bẩy” giúp những vùng đất còn khó khăn vươn lên và góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những hình ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi cũng đồng nghĩa với việc người dân phải có ý thức giữ gìn cảnh quan, tạo ấn tượng tốt với du khách. Khi người dân biết tận dụng lợi thế sẵn có và kết hợp với công cụ hiện đại, du lịch cộng đồng không chỉ là hướng đi kinh tế mà còn là cách để gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương.

Phương Đỗ