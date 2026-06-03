Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới sau 5 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố sáng nay (ngày 3/6), Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026 (tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước), đây cũng là mốc cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong lịch sử ngành du lịch. Trong đó, riêng tháng Năm, con số này ước đạt 1,78 triệu lượt (tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

Du khách quốc tế khám phá di sản Huế. (Ảnh: TTXVN)

Trong số 10,6 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt 8,7 triệu lượt, chiếm 82,3% và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 1,7 triệu lượt, chiếm 15,8% và tăng 40,8%. Khách đến bằng đường biển đạt 202.400 lượt, chiếm 1,9% và tăng 15,4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng qua ước đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước).

Top các địa phương có mức tăng trưởng ấn tượng như: An Giang tăng 24,4%, Ninh Bình tăng 19,2%, Đà Nẵng tăng 18,9%, Huế tăng 18,6%, Quảng Ninh tăng 18,5%. Hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức tăng trưởng doanh thu lưu trú và ăn uống lần lượt tăng 10,3% và 9,2%.

Doanh thu từ lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 40,6 nghìn tỷ đồng (tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này cho thấy hiệu quả từ các chương trình kích cầu, quảng bá du lịch và việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Lữ hành ở một số địa phương có mức tăng trưởng nổi bật như Khánh Hòa tăng 33,8%, Quảng Ninh tăng 25,4%, Quảng Ngãi tăng 23,3%, Huế tăng 18,7%, Hải Phòng tăng 15,6%.

Khách quốc tế khám phá Cần Giờ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng trưởng cao nhất (194%) so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ hai là Philippines (71%). Đáng chú ý, trong hai tháng 4-5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng về tài nguyên, cùng với việc các hãng hàng không mở rộng đường bay thẳng đã góp phần thúc đẩy gia tăng lượng khách giữa hai nước.

Ngày 1/6 vừa qua, tại Manila, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã diễn ra lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, trong đó có Chương trình Hợp tác Du lịch Việt Nam-Philippines giai đoạn 2026-2029.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông và Bộ trưởng Du lịch Philippines Maria Bernardita Angara-Mathay đã đại diện hai Bộ trao Chương trình Hợp tác.

Chương trình hợp tác giai đoạn mới đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác du lịch giữa hai quốc gia, tạo nền tảng để hai bên tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy trao đổi khách và khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi thị trường.

Du khách quốc tế tham quan làng cổ Đường Lâm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý, phát triển và xúc tiến du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững, du lịch tái tạo và phát triển sản phẩm du lịch; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nhà quản lý du lịch và hỗ trợ các hoạt động quảng bá điểm đến.

Vì sao ngành du lịch vẫn tăng trưởng giữa bối cảnh chính trị thế giới bất ổn? Cục Du lịch Quốc gia cho rằng kết quả này có được bởi Việt Nam đã và đang định vị được là một điểm đến an toàn, môi trường chính trị ổn định, xã hội trật tự, kiểm soát rủi ro hiệu quả... Những yếu tố đó giúp du khách yên tâm di chuyển, trải nghiệm và trở thành lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn còn đến từ tài nguyên đa dạng, bản sắc văn hóa độc đáo, chi phí phải chăng; miễn thị thực cho nhiều thị trường tiềm năng...

Tuy nhiên, trong riêng tháng 5, một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Nga và Philippines lại sụt giảm 2-10% lượng khách; đặc biệt khách từ Mỹ và Australia giảm mạnh nhất, lần lượt 28% và 36%.

CEO của một số đơn vị lữ hành “inbound” (đón khách quốc tế vào) nhận định thực tế này là bình thường và không đáng lo ngại. Bởi cao điểm đón khách ngoại của Việt Nam bắt đầu từ tháng Mười đến tháng Tư năm sau, còn giai đoạn từ tháng 5-8 thường là cao điểm của thị trường du lịch nội địa.

Bên cạnh đó, châu Âu và các quốc gia trong khu vực cũng đang bước vào cao điểm Hè nên thị trường quốc tế phải chia sẻ lượng khách với các điểm đến khác trên thế giới./.

Theo TTXVN