Người dân Iran tuần hành trên khắp cả nước, tuyên thệ trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới

Hàng chục nghìn người dân Iran đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành quy mô lớn trên khắp cả nước, tuyên thệ trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc trong bối cảnh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Các cuộc tuần hành diễn ra đồng loạt tại nhiều thành phố ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Imam Reza – vị Imam thứ tám của người Hồi giáo dòng Shiite. Hoạt động kéo dài từ 16h đến 21h theo giờ địa phương.

Tại thủ đô Tehran, người dân diễu hành từ Quảng trường Imam Hossein tới Quảng trường Azadi, mang theo cờ Iran và chân dung cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành hồi cuối tháng 2, cùng hình ảnh của nhà lãnh đạo mới Mojtaba Khamenei.

Nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thị trưởng Tehran Alireza Zakani và người phát ngôn Hội đồng Hiến pháp Hadi Tahan Naizf, đã tham gia cùng đoàn người. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với hệ thống chính trị Hồi giáo của Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết quốc gia.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện tại thủ đô Tehran, Iran cũng trưng bày một số khí tài quân sự do nước này tự phát triển, bao gồm cả tên lửa “Kheibarshekan” và máy bay không người lái “Shahed-136”.

Các sự kiện mới nhất này được xem là động thái nhằm củng cố tinh thần đoàn kết trong nước, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của người dân đối với ban lãnh đạo mới của Iran trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Tehran và nhiều thành phố khác của Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Iran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại Trung Đông. Sau nhiều tuần giao tranh căng thẳng, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Al Mayadeen.