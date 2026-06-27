Người dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Từ chủ trương đúng đắn đến sự đồng thuận của Nhân dân, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai thuận lợi. Sự đồng thuận của người dân không chỉ tạo nền tảng cho quá trình sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng dân cư.

Nhân dân thôn 11, xã Kiên Thọ biểu quyết đồng thuận cao về phương án sáp nhập thôn, bản của xã.

Những ngày này, một trong những câu chuyện được Nhân dân ở các thôn của xã Kiên Thọ quan tâm nhiều đó là việc sáp nhập các thôn. Theo phương án sắp xếp của xã Kiên Thọ, thôn Thọ Liên và thôn Ba Si sẽ được dồn thành một thôn, lấy tên mới là Ba Si với hơn 550 hộ. Bà Nguyễn Thị Thê, năm nay 75 tuổi, đã sống hơn 30 năm ở thôn Thọ Liên. Ban đầu, bà Thê có tâm lý không muốn xáo trộn vì sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt, phong tục, tập quán nhưng được sự tuyên truyền của xã và thôn, hiện gia đình bà và các hộ dân đã hiểu và đồng thuận cao. Bà Nguyễn Thị Thê, thôn Thọ Liên, xã Kiên Thọ, phấn khởi cho biết: Nhà nước đã lo cho dân thì dân cũng đồng tình xây dựng với mong muốn sáp nhập lại sẽ thuận lợi hơn trước.

Ngay sau khi chủ trương của tỉnh Thanh Hóa được triển khai, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiên Thọ đã tổ chức các cuộc họp và triển khai đến toàn thể bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã. Nội dung được công khai, minh bạch từ tiêu chí sắp xếp, phương án tổ chức đến những lợi ích mang lại sau sáp nhập. Các đảng viên đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Mỗi cán bộ, đảng viên là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp.

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hay quy mô dân số mà còn tác động đến đời sống, tâm tư, tình cảm của người dân. Bởi mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa và những giá trị cộng đồng đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được các thôn của xã Kiên Thọ thực hiện một cách bài bản.

Cuộc họp thôn 11 để triển khai nội dung sáp nhập thôn Thống Nhất và thôn 11 xã Kiên Thọ có rất đông người dân đến tham dự. Sau khi sắp xếp, thôn mới sẽ có hơn 500 hộ với diện tích gần 600ha. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều băn khoăn ban đầu của người dân về tên gọi, địa điểm sinh hoạt hay các vấn đề liên quan đến truyền thống cộng đồng đã từng bước được giải đáp thấu đáo.

Điểm thuận lợi ở đây là trước kia hai thôn vốn cùng làng cũ, cùng chung phong tục, tập quán và kết nối giao thông thuận tiện, phù hợp với quy hoạch khu dân cư mới. Sau khi bàn bạc công khai, dân chủ, xã Kiên Thọ đã đồng ý chủ trương của thôn đề xuất là khi sáp nhập sẽ lấy tên mới là thôn Thống Nhất. Vị trí đặt nhà văn hóa, khu thể thao của thôn mới sẽ đặt tại thôn 11 hiện nay. Chủ trương này đã được bà con Nhân dân đồng tình, nhất trí cao. Bà Lê Thị Tâm, thôn 11, xã Kiên Thọ, cũng bày tỏ mong muốn sau sáp nhập thôn sẽ được mở rộng hơn, tình cảm Nhân dân hai thôn trước kia lại càng gắn bó hơn.

Hóa Quỳ là xã miền núi có tổng diện tích tự nhiên hơn 12.600ha, dân số hơn 12.000 người. Toàn xã có 20 thôn, dự kiến sau khi sáp nhập sẽ còn 6 thôn. Những thôn được sáp nhập đều có sự tương đồng về lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất và sinh hoạt cộng đồng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực trong Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Vì vậy, tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở các thôn, người dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và bày tỏ sự đồng tình cao với phương án sắp xếp. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sáp nhập không chỉ phù hợp với xu thế phát triển hiện nay mà còn mở ra cơ hội để các khu dân cư phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Anh Lê Trọng Mai, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hợp Thành, xã Hóa Quỳ, chia sẻ: "Ban đầu người dân cũng có những băn khoăn nhất định, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích cụ thể, Nhân dân đã thấy việc sáp nhập là cần thiết. Khi bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn thì người dân cũng được hưởng lợi".

Tại xã Thọ Ngọc, việc sắp xếp các thôn đã được xã triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư. Toàn xã hiện có 27 thôn với hơn 6.200 hộ. Ở thời điểm hiện nay, 27/27 thôn chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định, 100% thôn có quy mô số hộ nhỏ hơn 350 hộ. Xã có phương án sắp xếp, sáp nhập 27 thôn hiện tại thành 11 thôn mới, bảo đảm mỗi thôn sau khi sáp nhập đều đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, với số hộ gia đình tối thiểu từ 350 hộ trở lên, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quản lý theo quy định hiện hành. Xã cũng đã có các phương án cụ thể bố trí cơ sở vật chất, bố trí nhân sự để bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả của các thôn mới sau sắp xếp. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Ngọc, cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể; cùng với công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện hiệu quả, việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Thọ Ngọc đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Với sự đồng thuận cao của Nhân dân, quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thuận lợi, đúng quy định. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực tế cho thấy, ở những nơi làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch các phương án sắp xếp, tôn trọng và tiếp thu ý kiến chính đáng của người dân thì việc triển khai luôn nhận được sự đồng thuận cao. Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia và được thụ hưởng thành quả của quá trình đổi mới, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Minh Thúy