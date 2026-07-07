Người chiến sĩ quên mình chống “giặc” lửa

Không chỉ là người lính cứu hỏa dày dạn kinh nghiệm sau hơn 10 năm công tác, Đại úy Trịnh Thế Tuần, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa), còn là tấm gương sáng về bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Trong vụ cháy rừng quy mô lớn tại khu vực Mai Lâm cuối tháng 6, anh đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, trực tiếp giải cứu 3 đồng đội mắc kẹt giữa biển lửa và cùng các lực lượng kiên cường bám trụ suốt 29 giờ để khống chế hoàn toàn đám cháy.

Đại úy Trịnh Thế Tuần, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Tiến Đông

Sinh ra và lớn lên tại tổ dân phố Minh Thành, phường Đông Quang, ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Trịnh Thế Tuần đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ được khoác lên màu áo công an Nhân dân, trở thành người lính cứu hỏa.

Biến ước mơ thành động lực phấn đấu, năm 2014, Trịnh Thế Tuần trúng tuyển Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (cơ sở 2). Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, người chiến sĩ trẻ không tránh khỏi những bỡ ngỡ trước sự khắc nghiệt của nghề nghiệp. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, ý chí cầu tiến cùng sự dìu dắt của lãnh đạo đơn vị và sự đồng hành của đồng đội, Trịnh Thế Tuần từng bước trưởng thành.

Nhắc lại vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Mai Lâm, phường Hải Bình vào cuối tháng 6 vừa qua, Đại úy Trịnh Thế Tuần vẫn nhớ như in từng thời khắc căng thẳng.

Anh chia sẻ: "Sáng 24/6, trên đường trở về nhà sau ca trực, tôi nhận được thông tin xảy ra cháy rừng. Nhận định đây là vụ cháy có diễn biến rất phức tạp, quy mô lớn, có nguy cơ đe dọa tính mạng người dân và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng, tôi lập tức báo cáo chỉ huy trực, xác định vị trí để trực tiếp trinh sát hiện trường, kịp thời tham mưu phương án chữa cháy ngay từ những thời điểm đầu".

Có mặt tại hiện trường, Đại úy Trịnh Thế Tuần cùng lực lượng kiểm lâm nhanh chóng tổ chức trinh sát, đánh giá quy luật phát triển của đám cháy để tham mưu chỉ huy triển khai phương án phù hợp. Hơn 300 mét đường băng cản lửa được mở xuyên qua rừng nhằm ngăn chặn ngọn lửa lan rộng.

Đó là công việc vô cùng nguy hiểm. Dưới cái nắng như thiêu đốt, giữa khói dày đặc và sức nóng bỏng rát, những người lính chữa cháy phải đối mặt với nguy cơ bị lửa bao vây bất cứ lúc nào.

Sau gần 6 giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, đám cháy từng bước được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ, gió Đông kết hợp với gió Tây Nam bất ngờ đổi hướng, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, hình thành nhiều “vòng cung lửa” và “đám cháy bọc đầu”, đẩy lực lượng chữa cháy vào tình thế đặc biệt nguy hiểm.

Khi chỉ huy ra lệnh rút khỏi khu vực mất an toàn, trong quá trình di chuyển, Đại úy Trịnh Thế Tuần phát hiện một tổ công tác gồm ba đồng đội đang bị lửa và khói bao vây, mọi lối thoát đều đã bị ngọn lửa chặn kín.

Không một giây chần chừ, anh lập tức hô lớn hướng dẫn đồng đội giữ bình tĩnh, tìm vị trí tránh lửa, đồng thời mang máy thổi gió áp sát đám cháy để mở một lối thoát xuyên qua biển lửa. Giữa khói dày đặc và sức nóng khủng khiếp, sự bình tĩnh, quyết đoán cùng kinh nghiệm của anh đã giúp cả ba đồng đội thoát khỏi vòng vây trong gang tấc.

Rạng sáng 25/6, khi nhiều người chưa kịp nghỉ ngơi sau nhiều giờ căng mình chữa cháy, một điểm lửa khác bất ngờ bùng phát trở lại. Đại úy Tuần tiếp tục trinh sát hiện trường, tham mưu chỉ huy huy động máy bơm, triển khai các đường vòi để khống chế các điểm cháy có nguy cơ lan vào khu dân cư.

Chiều cùng ngày, lửa tiếp tục bùng phát ở phía Tây và phía Nam cánh rừng. Dù đã kiệt sức sau nhiều giờ liên tục chiến đấu, trên cơ thể xuất hiện những vết bỏng và chấn thương trong quá trình cứu đồng đội, Đại úy Trịnh Thế Tuần vẫn trực tiếp phụ trách vận hành hệ thống máy bơm, bảo đảm nguồn nước chữa cháy không bị gián đoạn.

Đại úy Trịnh Thế Tuần, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Suốt 29 giờ liên tục bám rừng, chiến đấu với “giặc lửa”, Đại úy Trịnh Thế Tuần cùng đồng đội gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Dù bị bỏng do ngã vào vùng tro nóng, bị lửa táp trực tiếp và chấn thương ở tay, chân trong quá trình giải cứu đồng đội, anh vẫn kiên cường ở lại hiện trường cho đến khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt.

Thành quả của sự kiên cường ấy không chỉ là cánh rừng được bảo vệ, mà còn là sự an toàn của nhiều công trình trọng điểm như Khách sạn Anh Phát, Trạm biến áp 220kV, đường dây truyền tải điện 500kV cùng nhiều tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc dập tắt hoàn toàn hai đám cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là kết quả của sự chỉ đạo kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy.

Đặc biệt, Đại úy Trịnh Thế Tuần đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự hy sinh đáng trân trọng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh người sĩ quan trẻ nhiều giờ liền bám hiện trường, sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu đồng đội và bảo vệ tài sản của Nhân dân đã trở thành biểu tượng đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Dũng cảm” cho Đại úy Trịnh Thế Tuần.

Tiến Đông