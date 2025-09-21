Người cao tuổi với phong trào “Tuổi cao - gương sáng”

Là lớp người có uy tín và có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên NCT không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh thăm hỏi, tặng quà hội viên người cao tuổi xã Yên Trường.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Đức Thắng cho biết: Toàn tỉnh hiện có 525.498 hội viên NCT, sinh hoạt ở 4.351 chi hội. Những năm qua, Hội NCT tỉnh thường xuyên hướng dẫn, triển khai phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trên mọi lĩnh vực, ở các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; gắn với các cuộc vận động của NCT, các phong trào thi đua, chủ đề công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. Trong đó, NCT chú trọng tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tham gia phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”... gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, ý chí càng cao”, đông đảo hội viên, NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hội viên, NCT trở thành doanh nghiệp, chủ các cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh, áp dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 335.000 NCT đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, trong đó có 4.776 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của NCT đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tạo việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Đến nay, NCT toàn tỉnh đã hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp 579,8 tỷ đồng... xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, NCT tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trong các khu dân cư như thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp; tổng dọn vệ sinh, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Hội viên NCT còn phát huy vai trò tham gia hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương. Hiện toàn tỉnh có trên 8.000 NCT tham gia làm công tác Đảng; 12.771 NCT tham gia công tác MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; 25.500 NCT tham gia tổ an ninh, tổ hòa giải, làm công tác khuyến học, khuyến tài; góp phần giải quyết thành công hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, phức tạp, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh tại địa phương.

Một trong những điểm nổi bật của hội NCT các cấp là việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn tỉnh hiện đã thành lập 1.269 CLB, là địa phương dẫn đầu cả nước về nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Các CLB thu hút hơn 78.000 thành viên tham gia sinh hoạt tích cực và hiệu quả. Hiện nay, các CLB đang quản lý vốn tăng thu nhập trên 92 tỷ đồng giúp trên 15.000 lượt thành viên được vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hoạt động của các CLB đã tạo nên sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho NCT được giao lưu, chia sẻ, nâng cao sức khỏe, giúp đỡ NCT nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội NCT tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phát huy vị thế, vai trò NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình CLB; qua đó phát huy vai trò của NCT trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê