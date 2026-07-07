Ngoại trưởng Anh: AI có thể gây ra thảm họa tương tự Hiroshima

Thế giới đã bước vào một giai đoạn mới đầy nguy hiểm với những biến động toàn cầu, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra một thảm họa tương tự vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima nếu cộng đồng quốc tế không xây dựng được các quy tắc quản lý phù hợp. Đây là cảnh báo của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đưa ra hôm 6/7.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo, AI có thể gây ra mối đe dọa với nhân loại như “thảm họa Hiroshima” nếu thiếu các quy tắc toàn cầu. Ảnh: KBV.

Trong bài viết đăng trên trang của tổ chức nghiên cứu Chatham House với tiêu đề Vị thế của nước Anh trong trật tự thế giới mới, bà Cooper cho rằng Vương quốc Anh đang phải đối mặt với một “cơn bão hoàn hảo”, bắt nguồn từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, sự phân mảnh địa chính trị và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ. Theo bà, tình trạng bất ổn toàn cầu không còn là mối lo ngại xa vời mà đã và đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân Anh.

Đề cập đến những mối đe dọa mang tính sống còn từ các công nghệ mới, bà Cooper dự báo AI sẽ trở thành một trong những vấn đề chi phối cục diện thế giới trong thời gian tới. Bà viện dẫn bài học lịch sử về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân sau Chiến tranh thế giới thứ hai để nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm xây dựng khuôn khổ quản trị AI trên phạm vi toàn cầu.

Bà viết: "Đối với vũ khí hạt nhân, cộng đồng quốc tế chỉ đạt được sự đồng thuận sau khi thế giới chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của công nghệ mới tại Hiroshima và đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nó rơi vào tay những đối tượng nguy hiểm. Chúng ta không thể chờ đến khi xảy ra một “Hiroshima của AI” rồi mới hành động."

Ngoại trưởng Anh cũng cho rằng chính sách đối ngoại của London đối với đồng minh thân cận nhất là Mỹ cần có sự điều chỉnh, khi các nước châu Âu phải thích ứng với việc Washington đang thu hẹp vai trò truyền thống trong bảo đảm an ninh toàn cầu. Bà nhận định: "Mỹ đang rút dần khỏi vai trò là bên bảo đảm an ninh toàn cầu như trước đây."

Theo bà, Anh không nên tiếp tục kỳ vọng Mỹ sẽ đảm nhận vai trò như trong quá khứ. Dù hai bên vẫn sẽ có những bất đồng trong một số vấn đề, việc giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ đồng minh đơn lẻ nào sẽ giúp nước Anh trở nên vững mạnh hơn.

Để giảm thiểu những rủi ro đó, bà Cooper kêu gọi London điều chỉnh quan hệ với châu Âu, hướng tới thiết lập một khuôn khổ hợp tác an ninh thường trực và có cấu trúc với Brussels nhằm khắc phục những trở ngại phát sinh sau Brexit.

Bà nhấn mạnh: "Chúng ta cần xây dựng một mối quan hệ mới, có cấu trúc với châu Âu, đóng vai trò dẫn dắt quá trình hình thành kiến trúc an ninh mới của lục địa, với một Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO) mang đậm dấu ấn châu Âu hơn làm nòng cốt. Đồng thời, chúng ta cần định hình quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) theo hướng đối tác gần gũi nhưng ổn định, thay vì tiếp tục dựa trên những cuộc thương lượng nhỏ lẻ và kéo dài."

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu