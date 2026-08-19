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Nhật Bản, Australia tăng cường hợp tác phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Nhật Bản và Australia đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trong đó dự kiến cho phép Nhật Bản tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và một số loại đạn trên lãnh thổ Australia. Động thái được xem là bước tiến mới trong hợp tác quân sự giữa hai đồng minh, trong bối cảnh hai nước tăng cường năng lực phòng thủ và phát triển các công nghệ quốc phòng mới.

Nhật Bản, Australia tăng cường hợp tác phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Nhật Bản và Australia đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trong đó dự kiến cho phép Nhật Bản tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và một số loại đạn trên lãnh thổ Australia. Động thái được xem là bước tiến mới trong hợp tác quân sự giữa hai đồng minh, trong bối cảnh hai nước tăng cường năng lực phòng thủ và phát triển các công nghệ quốc phòng mới.

Nhật Bản, Australia tăng cường hợp tác phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Canberra ngày 18/8, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, hai nước đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm tạo cơ chế thuận lợi hơn để Nhật Bản sử dụng các cơ sở thử nghiệm tên lửa của Australia trong thập niên tới. Theo ông, việc này sẽ mở rộng khả năng hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các năng lực quốc phòng mới giữa hai bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi hoan nghênh kế hoạch trên, cho rằng việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể tiến hành các vụ phóng thử những loại tên lửa có tầm hoạt động vượt ngoài phạm vi phòng thủ, trong đó có tên lửa siêu vượt âm, tại Australia sẽ là bước phát triển quan trọng. Ông cho biết Tokyo sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận với Canberra nhằm sớm hiện thực hóa kế hoạch.

Nhật Bản, Australia tăng cường hợp tác phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm

Nhật Bản và Australia hợp tác thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm cùng vũ khí tầm xa mới. Ảnh:Kyodo.

Tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ từ Mach 5 trở lên, đồng thời có khả năng cơ động trong quá trình bay, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Việc tăng cường năng lực nghiên cứu và thử nghiệm loại vũ khí này đang được nhiều nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chú trọng. Hợp tác về tên lửa là một phần trong xu hướng mở rộng quan hệ quốc phòng Nhật Bản - Australia những năm gần đây.

Cũng trong ngày 18/8, hai bộ trưởng quốc phòng công bố dự án hợp tác quốc phòng mới mang tên Boobook, lấy theo tên một loài cú bản địa Australia có khả năng hoạt động trong điều kiện thiếu ánh sáng. Dự án bao gồm việc hai nước cùng phát triển một hệ thống laser nhằm phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng. Theo Bộ trưởng Marles, hệ thống này sẽ được phát triển theo hướng tăng cường năng lực laser và có thể tích hợp trên các nền tảng tác chiến trên bộ cũng như các nền tảng hoạt động ven bờ. Dự án được kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Australia, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trước các mối đe dọa mới trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: AFP.

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