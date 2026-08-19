Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng, thúc đẩy sản xuất trong nước

Ngày 19/8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã công bố danh mục gồm 405 mặt hàng quốc phòng bị hạn chế nhập khẩu. Động thái này nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu trong chiến lược “Ấn Độ tự cường” và “Sản xuất tại Ấn Độ”, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: WION.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh công bố Danh mục nội địa hóa tích cực lần thứ 6, gồm 405 mặt hàng với tổng giá trị kinh doanh ước tính khoảng 30,7 tỷ rupee (khoảng 350 triệu USD). Danh mục bao gồm các cụm linh kiện, hệ thống phụ, phụ tùng, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ nhiều loại khí tài chủ lực.

Trong số này có các bộ phận dành cho trực thăng tiên tiến và trực thăng đa dụng hạng nhẹ, máy bay chiến đấu Su-30MKI và máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, cùng xe tăng T-72, T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-II, tàu chiến và các hệ thống tên lửa.

Danh mục do Cục Sản xuất Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ ban hành, trong đó có 16 mặt hàng phục vụ lực lượng Cảnh sát biển Ấn Độ và 389 mặt hàng do các doanh nghiệp quốc phòng thuộc khu vực công sản xuất.

Danh mục cũng bao gồm linh kiện và thiết bị phục vụ các hệ thống tên lửa Konkurs-M, Invar và tên lửa đất đối không tầm trung MRSAM, cùng nhiều thiết bị điện tử như radar, sonar, hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh. Ngoài ra còn có đạn xuyên giáp nổ mạnh và một số trang bị quốc phòng quan trọng khác.

Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng. Ảnh: News24.

Theo cơ chế Danh mục nội địa hóa tích cực, Chính phủ Ấn Độ đặt ra thời hạn để từng nhóm mặt hàng chấm dứt nhập khẩu. Sau thời hạn, quân đội chỉ được mua các mặt hàng nằm trong danh mục từ các nhà sản xuất trong nước.

Chính sách này là một phần trong chương trình thúc đẩy tự chủ quốc phòng của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng Ấn Độ.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.