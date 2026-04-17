Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Ngày hội người khuyết tật - Đồng hành trong yêu thương

Kim Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), sáng 17/4, tại xã Hồ Vương, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Caritas Thanh Hóa tổ chức chương trình Ngày hội Người khuyết tật - Đồng hành trong yêu thương.

Chương trình Ngày Hội người khuyết tật - Đồng hành trong yêu thương tại xã Hồ Vương.

Tại chương trình, các đại biểu và hàng trăm người khuyết tật đã cùng ôn lại ý nghĩa của Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 - ngày tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của người khuyết tật trong cộng đồng, đồng thời là dịp để toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới quyền lợi và cuộc sống của người khuyết tật.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như giao lưu văn nghệ, chia sẻ nghị lực sống, chia sẻ chuyên môn giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu và người khuyết tật tham dự chương trình.

Ngày hội người khuyết tật - Đồng hành trong yêu thương là hoạt động nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người yếu thế. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và vai trò của người khuyết tật, đồng thời tạo động lực để họ tự tin vươn lên, hòa nhập xã hội.

Đây cũng là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn và phát triển bền vững.

Ban Tổ chức trao những phần quà ý nghĩa cho người khuyết tật.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 350 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng cho 350 người khuyết tật trên địa bàn với tổng trị giá quà tặng 175 triệu đồng.

Từ khóa:

#Ngày hội #Hội bảo trợ người khuyết tật #Thanh hóa #xã Hồ Vương #Chương trình #đồng hành #Yêu thương #Việt nam #Phát triển bền vững #Trẻ mồ côi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh