Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trường Đại học Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hóa

Không đơn thuần là một sự kiện tuyển dụng, đây còn là cơ hội để người học xác định rõ hơn về con đường nghề nghiệp, định hướng phát triển chuyên môn chuyên sâu và xây dựng nhân cách, đạo đức chuẩn mực của nhân viên y tế trong kỷ nguyên số.

Sáng 9/5, Trường Đại học Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026. Ngày hội quy tụ 15 bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp uy tín trong và ngoài tỉnh tham dự với nhiều vị trí việc làm được tư vấn, giới thiệu.

Phát biểu tại chương trình, TS. Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Phó Giám Đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: “Ngành y tế đang đứng trước nhiều yêu cầu phát triển mới khi Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân thông qua nhiều chủ trương, nghị quyết mang tính chiến lược, dài hạn. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả. Bên cạnh đó, các chủ trương lớn về đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa nhà trường – bệnh viện – doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu đối với nguồn nhân lực y tế không chỉ vững chuyên môn mà còn phải nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Ngày hội Hướng nghiệp, Tư vấn và Giới thiệu việc làm là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực của ngành y tế và Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế, doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới”.

Tại chương trình, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm ngành Y; kỹ năng nghề nghiệp; nhu cầu tuyển dụng; định hướng phát triển nghề nghiệp...

Bên cạnh đó, hơn 1.200 sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (trong đó có 161 sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp các chuyên ngành Bác sĩ Y khoa, và cử nhân Điều dưỡng) đã được giao lưu trực tiếp với các nhà tuyển dụng để trao đổi, giải đáp những thắc mắc cụ thể liên quan đến cơ hội việc làm, điều kiện tuyển dụng, chế độ đãi ngộ... Thông qua đó, giúp sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp uy tín đúng với chuyên ngành được đào tạo, đồng thời phỏng vấn tuyển dụng nhiều vị trí việc làm “hot”.

Linh Hương