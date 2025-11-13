Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Tân Lập, xã Đồng Lương

Chiều 13/11, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Thôn Tân Lập có 238 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái và dân tộc Mường. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đến nay, thôn còn 12 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,5% và 5 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Kết quả, có 85% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được người dân biểu diễn tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập trong ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của Tân Lập hôm nay. Đồng chí mong muốn phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ và Nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do MTTQ Việt Nam phát động.

Đồng thời, đề nghị Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo Nhân dân, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Người dân thôn Tân Lập chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao quà lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập; trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Oanh và trao quà cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Lê Phượng