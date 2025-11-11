Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ngày 13/11, khai mạc Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Ngày 13/11, khai mạc Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Ngày 13/11, khai mạc Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025.

Địa điểm tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, Tòa nhà Ban Tổ chức Tinh ủy, số 04, Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình kỳ họp được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết.

NM

Từ khóa:

#HĐND tỉnh khóa XVIII #HĐND tỉnh Thanh Hóa #Khai mạc kỳ họp #phường Hạc Thành #Đại biểu quốc hội #Quyết định #Giải quyết #Công việc #Triệu tập #Nhiệm kỳ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh