Ngày 13/11, khai mạc Kỳ họp thứ 36, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025.

Địa điểm tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, Tòa nhà Ban Tổ chức Tinh ủy, số 04, Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình kỳ họp được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết.

NM