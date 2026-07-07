Ngành Đường sắt: Giá vé sẽ không còn được hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa

Để nâng cao trải nghiệm của hành khách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp với chính sách bán vé linh hoạt, từ ngày 10/7, ngành Đường sắt sẽ điều chỉnh thông tin hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo đó, giá vé sẽ không còn được hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin cần thiết phục vụ hành trình của hành khách vẫn được giữ nguyên đầy đủ, bao gồm: mã vé/ticket ID; ga đi; ga đến; số hiệu tàu; ngày đi; giờ đi; toa; chỗ; loại chỗ; loại vé; họ tên và các thông tin nhận diện khác để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát vé và tổ chức chạy tàu.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, việc điều chỉnh chỉ liên quan đến nội dung hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa; không làm thay đổi chính sách giá vé, quyền lợi của hành khách cũng như tính minh bạch trong việc quản lý và tra cứu giá vé.

“Việc không thể hiện giá vé trên Thẻ lên tàu hỏa góp phần hoàn thiện mô hình bán vé hiện đại, đồng thời hạn chế những băn khoăn hoặc hiểu nhầm có thể phát sinh khi hành khách trên cùng một chuyến tàu, cùng một toa xe, nhưng lại có mức giá vé khác nhau do mua vào các thời điểm khác nhau hoặc được áp dụng các chính sách ưu đãi khác nhau. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều loại hình vận tải hành khách hiện đại áp dụng,” lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho hay.

Mặc dù không còn hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa, hành khách vẫn có thể dễ dàng tra cứu giá vé thông qua website bán vé điện tử của ngành Đường sắt (dsvn.vn), thông báo xác nhận khi đặt vé, hóa đơn điện tử hoặc liên hệ nhân viên tại nhà ga, điểm bán vé và tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán, quyết toán chi phí đi lại theo quy định, việc không hiển thị giá vé trên Thẻ lên tàu hỏa không ảnh hưởng đến việc cung cấp hóa đơn điện tử hoặc các chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách, trong thời gian qua ngành Đường sắt đã triển khai chính sách giá vé linh hoạt. Giá vé được áp dụng theo thời điểm mua vé, thời gian đi tàu, loại chỗ, đối tượng hành khách và các chương trình ưu đãi trong từng giai đoạn./.

Theo TTXVN