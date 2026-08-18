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Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Lương Lương
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(Baothanhhoa.vn) - Tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu mới - những vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu mới - những vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của tọa đàm trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở trong bối cảnh toàn hệ thống đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Các tham luận tại tọa đàm đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các đơn vị; hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong nhà trường cùng những tình huống thực tế mà cán bộ công đoàn cơ sở đang trực tiếp xử lý.

Đặc biệt, thông qua trao đổi, các đại biểu và khách mời đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành phát biểu tại tọa đàm.

Kết luận tọa đàm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với Trường Đại học Công đoàn khảo sát nhu cầu, xây dựng tình huống thực tế, tổ chức thực hành và đánh giá; đồng thời, đề xuất đào tạo theo cấu trúc “vấn đề - hành vi - sản phẩm - chỉ số kết quả”, bảo đảm chuẩn chung nhưng sát đặc thù từng ngành, nghề.

Lương Lương

Từ khóa:

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