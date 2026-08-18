Những “mầm xanh” dưới màu áo lính

Từ vùng biên giới đến những làng biển, màu áo xanh của người lính đang hiện diện trong hành trình trưởng thành của nhiều em nhỏ. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, tình yêu thương của người lính biên phòng đã giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt hướng dẫn các em “Con nuôi đồn biên phòng” trong quá trình học tập.

Vượt hơn 100km, chúng tôi tìm đến gia đình Thiếu tá, liệt sĩ Vi Văn Nhất, nguyên cán bộ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Anh đã hy sinh trong một lần tham gia đấu tranh với tội phạm. Sự ra đi của người cha để lại khoảng trống lớn trong gia đình, nhất là với hai con gái Vi Thị Trang Nhi và Vi Thị Trang Nhung.

Thời điểm cha hy sinh, Nhi mới 4 tuổi, còn Nhung vừa tròn 1 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận hai em làm “con nuôi”, hỗ trợ đến khi các em học xong lớp 12. Hơn 6 năm qua, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với ba mẹ con. Chị Lương Thị Chon, mẹ của Nhi và Nhung, một mình chăm sóc hai con cùng mẹ già nên cuộc sống không ít nhọc nhằn. Khoản hỗ trợ từ những người lính biên phòng giúp chị có thêm điều kiện mua sách vở, quần áo và trang trải những khoản chi phí học tập cho các con. Nhưng điều quý giá hơn cả là tình cảm và sự đồng hành mà các em nhận được sau biến cố mất cha.

Không chỉ ở vùng biên giới, tại khu vực ven biển, những người lính biên phòng cũng đang lặng thầm nâng đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Tĩnh Gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa thường xuyên đến từng gia đình, nắm bắt hoàn cảnh, động viên và hỗ trợ các em đến trường.

Trung tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa, cho biết: “Đơn vị xác định việc chăm lo, giúp đỡ học sinh khó khăn là trách nhiệm và tình cảm đối với Nhân dân nơi đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền, gia đình và nhà trường để theo dõi quá trình học tập, kịp thời động viên, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được cán bộ, chiến sĩ đóng góp từ tiền lương, phụ cấp; đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay. Nhờ vậy, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở một khoản tiền hàng tháng mà còn được nối dài bằng sách vở, quần áo, xe đạp và đồ dùng học tập”.

Năm 2026, Đồn Biên phòng Hải Hòa hỗ trợ 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng/tháng trong 9 tháng của năm học. Từ năm 2016 đến năm 2026, đơn vị đã nhận đỡ đầu gần 30 lượt học sinh, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Những con số ấy cho thấy sự bền bỉ của một chương trình được xây dựng từ trách nhiệm và tình yêu thương. Hiệu quả của sự đồng hành cũng được thể hiện qua hành trình trưởng thành của các em. Đã có 3 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, tốt nghiệp và có việc làm ổn định; nhiều em khác duy trì kết quả học tập giỏi và đạt giải thưởng tại các cuộc thi.

Một trong những học sinh đang nỗ lực viết tiếp ước mơ là Nguyễn Ánh Nguyệt, sinh năm 2009, ở phường Tĩnh Gia. Nguyệt là con út trong gia đình có 4 chị em. Cha mất hơn 10 năm trước, mẹ lại thường xuyên đau ốm nhưng vẫn phải bươn chải nuôi các con ăn học. Hằng ngày, Nguyệt đi nhờ xe bạn đến trường. Hiểu hoàn cảnh của mẹ, em càng cố gắng học tập. Nhiều năm liền, Nguyệt là học sinh giỏi. Hiện em đang học lớp 12, Trường THPT Tĩnh Gia 1 và là một trong những học sinh được Đồn Biên phòng Hải Hòa hỗ trợ. Trong căn nhà nhỏ, những tờ giấy khen của Nguyệt được gìn giữ ngay ngắn. Đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực mà còn là món quà em dành cho người mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn và lời cảm ơn gửi tới những người lính đã đồng hành với em.

Từ vùng biên giới đến những làng biển, màu áo xanh của người lính đang hiện diện trong hành trình trưởng thành của nhiều em nhỏ. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đưa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 106 học sinh, trong đó có 11 học sinh của nước bạn Lào, với mức 500.000 đồng/em/tháng; duy trì nuôi dưỡng 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 6 đồn biên phòng. Bên cạnh đó, Đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 219 em với mức 7,4 triệu đồng/em/năm. Các đồn biên phòng phối hợp với nhà trường đóng góp ngày công xây dựng, sửa chữa trường lớp; vận động học sinh trở lại trường và trao tặng sách vở, đồ dùng học tập...

Mỗi khoản hỗ trợ có thể không lớn, nhưng khi được trao đúng lúc, nó trở thành điểm tựa để một đứa trẻ tiếp tục đến lớp. Mỗi chuyến thăm, lời động viên hay món quà nhỏ đều góp phần gieo thêm niềm tin cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn. Những “người bố” mang quân hàm xanh vì thế không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn chắp cánh cho những ước mơ dài hơn. Từ tình quân - dân, những “bông hoa hướng dương” nơi biên giới, vùng biển đang được tiếp thêm sức mạnh để đón ánh sáng tri thức, tự tin bước tới tương lai và viết tiếp những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Bài và ảnh: Hoàng Lan