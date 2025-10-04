Ngành du lịch tăng tốc, bứt phá vươn lên sau bão số 10

Những ngày qua, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu đón khách trở lại, một số đoàn khách cũng bắt đầu khởi hành từ các tỉnh, thành trong cả nước để đến các khu, điểm du lịch của tỉnh tham quan, trải nghiệm. Đây là những tín hiệu vui, cho thấy sự nỗ lực phục hồi của các điểm đến sau bão số 10.

Từ ngày 2/10, cơ sở lưu trú của gia đình anh Vi Văn Ngọ, làm du lịch cộng đồng ở bản Mạ (xã Thường Xuân), đã bắt đầu đón khách trở lại sau bão số 10. Từ 5h sáng, anh và nhân viên đã đi mua sắm thực phẩm để phục vụ du khách trong ngày.

Cảm thấy vui vì những đoàn khách đầu tiên đã quay trở lại tham quan, lưu trú sau bão số 10, vậy nhưng nhớ lại những ngày gồng mình trong bão, anh Ngọ vẫn lộ ra vẻ trầm tư, trăn trở: "Mấy ngày mưa bão, tôi cũng như các hộ làm homestay ở đây đều sốt ruột, nóng lòng và cũng nơm nớp lo sợ khi thấy nhiều tuyến đường liên thôn, xóm và cả cây cầu treo bắc qua dòng sông Chu để đi vào bản Mạ cũng bị ngập sâu trong nước. Rồi ruộng vườn ngập úng, hoa màu hư hại. Lo nhất là cơ sở lưu trú của gia đình tôi xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, lợp mái cọ nên nếu gió to có thể cuốn bay hoặc đổ bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, mưa bão khiến khách du lịch hủy, hoãn đặt phòng, nguồn thu vì thế mà giảm sút".

“Mưa bão không có khách đến thì cũng sốt ruột thật, nhưng đành phải chấp nhận chứ cũng không biết làm sao. Khi ấy, tôi chỉ mong bão đi qua để hoạt động du lịch ở bản Mạ và cả tỉnh sớm phục hồi trở lại. Mong chờ mãi, cũng đến ngày bão tan, vì thế chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lợp lại một số mái nhà bị gió cuốn bay và chỉnh trang lại khuôn viên, dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Rất mừng là đến nay homestay của gia đình tôi đã đón được vài đoàn khách từ Hà Nội, Hải Phòng... đến tham quan, lưu trú”, anh Ngọ cho biết thêm.

Ở xã Pù Luông - một trọng điểm du lịch của xứ Thanh, sau những ngày bão lũ, các cơ sở lưu trú cũng nhộn nhịp trở lại và bắt đầu đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Hà Thị Nghiềm, chủ cơ sở nghỉ dưỡng Pu Luong Ohayo thôn Đôn, chia sẻ: "Nhìn cơ sở lưu trú đang nhộn nhịp, tất bật đón khách du lịch lại vắng vẻ, đìu hiu trong những ngày mưa bão, chúng tôi không khỏi lo lắng. Dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền gia cố nhà cửa, chằng chéo tài sản nhưng nỗi lo bão cuốn bay cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ du lịch luôn thường trực trong những ngày mưa bão. Cơ sở lưu trú này là tâm huyết, tài sản mà gia đình tôi đã chắt chiu, dành dụm để gây dựng".

May mắn là cơ sở lưu trú của gia đình chị Nghiềm chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Bởi vậy, cơ sở đã sớm khắc phục và bắt đầu đón khách du lịch. Pu Luong Ohayo thôn Đôn cũng đã chủ động phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng kế hoạch đón khách và tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông trên mạng xã hội để thu hút khách du lịch.

Bão số 10 vừa qua đã để lại những thiệt hại không nhỏ đối với hệ thống hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu, điểm du lịch biển. Tuy nhiên, ngay sau khi bão tan, với tinh thần “không để du lịch bị ngắt quãng”, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp, người dân đã khẩn trương bắt tay vào khắc phục, nhanh chóng đưa các hoạt động du lịch trở lại quỹ đạo, sẵn sàng đón khách đến tham quan, lưu trú.

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn - “thủ phủ” du lịch biển miền Bắc, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, không chỉ tuyến đường Hồ Xuân Hương ngập trong cát, các tuyến phố ngập úng cục bộ, rác thải tràn vào bờ, mà nhiều nhà hàng, khách sạn cũng bị mưa bão làm hư hại cơ sở vật chất, hạ tầng... Trong đó có quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort.

Chúng tôi tìm đến Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort cũng là lúc toàn bộ nhân viên ở đây đang tích cực dọn dẹp, chỉnh trang lại các hạng mục đã bị hư hỏng do mưa bão.

Ông Phạm Ngọc Trọng, Trưởng bộ phận Tiền sảnh cho biết: "Ngay khi bão tan, toàn bộ các bộ phận khẩn trương ra quân tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan và kỹ thuật để đưa vào hoạt động ổn định. Trong đó, chúng tôi tập trung phục hồi dịch vụ, cơ sở lưu trú, đảm bảo hoạt động đón khách, với cam kết duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, không để ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách. Đến nay, khu vực FLC Grand Hotel đang phục vụ khách lưu trú; đối với các khu vực FLC Luxury Hotel, Resort và một số khu vực dịch vụ khác sẽ hoàn tất mọi phần việc trước ngày 10/10".

Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến có nhiều cây to bị bật gốc, đổ gãy; rác thải, bèo tây bị nước biển đánh dạt vào khu vực dân cư và các khách sạn, nhà hàng ven biển. Ngay khi thời tiết ổn định, chính quyền các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã huy động lực lượng dọn vệ sinh, khắc phục cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn cho du khách. Đến thời điểm hiện nay, một số khách sạn, nhà hàng tại đây đã sẵn sàng mở cửa trở lại.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Văn Trọng cho biết: “Đến nay hầu hết các khách sạn, nhà hàng đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh để đón khách trở lại. Chính quyền địa phương đã thiết lập hệ thống rào chắn cứng và biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu vực sạt lở dọc tuyến kè biển. Cùng với đó, xã và các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”.

Không chỉ các khu, điểm du lịch mà các công ty lữ hành cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do bão số 10. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Công ty Hương Việt Travel Gold, cho hay: "Đợt mưa bão vừa rồi Công ty đã phải huỷ một số tour, trong đó đã hoãn 3 tour, mỗi tour 60 khách đi tuyến Ninh Bình và tuyến Quảng Bình. Tuy nhiên đảm bảo an toàn cho khách hàng vẫn là trên hết. Đối với các tour huỷ, bên cung cấp dịch vụ tạo điều kiện bảo lưu tiền cọc cho tour sau, đối với các tour hoãn sẽ dời lịch khi thời tiết ổn định. Hiện chúng tôi cũng đang thiết lập kế hoạch phục hồi, xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách."

Bão đi qua, để lại nhiều thiệt hại cho các khu, điểm du lịch và các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Việc khắc phục những tổn thất sau bão cũng không phải ngày một, ngày hai mà sẽ còn lâu dài. Với nền tảng vững vàng, tinh thần mạnh mẽ, ngành du lịch Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực, bứt phá vươn lên để sớm hiện thực hóa những mục tiêu, kỳ vọng đã đề ra.

Nguyễn Đạt - Hoài Anh