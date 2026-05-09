Ngành du lịch linh hoạt, chủ động hút khách dịp hè

Vào mùa cao điểm du lịch hè, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt làm mới sản phẩm, tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao sôi động, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ... Từ đó, không chỉ tạo sức hấp dẫn mà còn làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm khi về xứ Thanh của đông đảo du khách.

Lễ hội Tropical Carnival tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn mang đến nhiều trải nghiệm cho khách du lịch.

Về với biển Sầm Sơn những ngày này, các con đường, tuyến phố được trang hoàng rực rỡ, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng được chỉnh trang hiện đại như khoác lên mình màu áo tươi mới để chào đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Tại các khu vực bãi tắm luôn được dọn dẹp vệ sinh sạch, đẹp, thoáng đãng. Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ông Trịnh Văn Dũng (TP Hà Nội) cùng gia đình đã lựa chọn Sầm Sơn là điểm đến trong hành trình du lịch của mình. Ông Dũng cho biết: "Đây là lần thứ 4 tôi trở lại Sầm Sơn, mỗi lần đến đây đều mang lại cho tôi cảm giác thư thái, mới mẻ. Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài ngày nên tôi ở lại đây 2 ngày để tắm biển, thưởng thức các món đặc sản, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và tham gia nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức trong dịp này. Tôi khá ấn tượng với bãi biển Sầm Sơn bởi không khí trong lành, nước biển trong xanh và công tác vệ sinh môi trường khá sạch sẽ, hơn nữa con người ở đây cũng rất thân thiện, cởi mở và mến khách. Và chắc chắn rằng, sau chuyến đi lần này, tôi cùng gia đình, bạn bè sẽ còn trở lại đây nhiều lần”.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sôi động và gia tăng trải nghiệm cho du khách, tại Sầm Sơn đã tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao tạo sức hấp dẫn du khách. Trong đó, nổi bật nhất là đêm khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 (tại sân khấu Quảng trường biển) cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kết hợp với ánh sáng và âm thanh hòa quyện, làm bừng sáng bầu trời phố biển.

Tiếp đó là lễ hội Tropical Carnival tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn với những vũ điệu Hawai sôi động, trẻ trung do các vũ công chuyên nghiệp biểu diễn, kết hợp cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn, tạo nên không gian giải trí đa tầng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Trong dịp cao điểm du lịch hè, hầu hết các nhà hàng, khách sạn ở Sầm Sơn luôn trong tình trạng “kín phòng”. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các nhà hàng, khách sạn tại đây luôn chú trọng đến việc quản lý giá dịch vụ, kiểm soát hoạt động kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và cung cấp thông tin về điểm đến nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm.

Cũng nhờ sự linh hoạt, chủ động của chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp du lịch hoạt động tại Sầm Sơn trong việc làm mới sản phẩm, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ... mà nơi đây luôn là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch đến trong dịp hè. Theo thống kê, chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Sầm Sơn đã đón được 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, dẫn đầu toàn tỉnh.

Bên cạnh du lịch biển, một trong những sản phẩm có sức hút du khách trong dịp hè và đặc biệt là hấp dẫn khách quốc tế, phải nói đến sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng. Một số điểm đến, khu du lịch sinh thái cộng đồng như: Pù Luông (xã Pù Luông), bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Linh Sơn), bản Bút (xã Nam Xuân), thôn làng Lúng (xã Xuân Thái)... nơi có thiên nhiên xanh mát, không khí thoáng đãng luôn thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Bà Lê Thị Tuân, hộ làm du lịch cộng đồng ở thôn làng Lúng (xã Xuân Thái), cho biết: Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách, các hộ làm du lịch cộng đồng tại đây đã quan tâm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Bởi vậy khi đến đây du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động như: tham quan sông Mực bằng cano, chèo thuyền kayak, đi bộ trekking, săn mây... Buổi tối, du khách có thể tham gia giao lưu văn nghệ với bà con dân tộc Thái qua các bài múa, điệu nhảy dân tộc, đốt lửa trại, nhảy sạp, khua luống, cồng chiêng... Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức nhiều món ngon đặc sản của núi rừng như cơm lam, thịt trâu gác bếp, cá suối...

Thanh Hóa với sự đa dạng về điểm đến như du lịch tâm linh, du lịch biển, du lịch khám phá - trải nghiệm, du lịch vùng cao, cùng với đó là nhiều hoạt động vui chơi, giải trí luôn thu hút được du khách đến tham quan, trải nghiệm. Để đáp ứng lượng khách tăng cao trong mùa cao điểm du lịch hè, các điểm đến, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, chủ động xây dựng kế hoạch vận hành, làm mới sản phẩm, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc nhằm mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp du lịch lữ hành khai thác và phát triển các tour, tuyến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự phong phú, đa dạng trong hành trình khám phá xứ Thanh của khách du lịch. Những nỗ lực đó không chỉ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển du lịch bền vững mà còn củng cố vị thế của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt