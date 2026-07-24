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Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Bao năm sống chênh vênh nơi chân đồi, ven suối ở xã biên giới Mường Mìn, mỗi mùa mưa lũ tràn về lại là một lần người dân gánh chịu nỗi lo phập phồng lũ quét, đất vùi. Giờ đây, trên đồi Pom Dụng xanh một khu tái định cư kiên cố, đồng bộ đã hoàn thành. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của chính quyền, Nhân dân địa phương, giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực, mở ra trang sống mới bình yên và ngập tràn hy vọng cho đồng bào nơi dải đất biên cương.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Bao năm sống chênh vênh nơi chân đồi, ven suối ở xã biên giới Mường Mìn, mỗi mùa mưa lũ tràn về lại là một lần người dân gánh chịu nỗi lo phập phồng lũ quét, đất vùi. Giờ đây, trên đồi Pom Dụng xanh một khu tái định cư kiên cố, đồng bộ đã hoàn thành. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của chính quyền, Nhân dân địa phương, giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực, mở ra trang sống mới bình yên và ngập tràn hy vọng cho đồng bào nơi dải đất biên cương.

Video: Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Những năm qua, nhiều hộ dân sinh sống nơi chân đồi, ven suối ở xã Mường Mìn luôn phải đối mặt với nỗi lo phập phồng mỗi mùa mưa lũ. Ám ảnh lũ quét, đất vùi khiến mỗi giấc ngủ đêm trôi qua trong thấp thỏm, lo âu.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Nhưng giờ đây, một trang mới đang mở ra. Trên đồi Pom Dụng xanh xanh mùa lúa, một khu tái định cư kiên cố đã hoàn thành, biến giấc mơ an cư bấy lâu của đồng bào vùng biên thành hiện thực.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Khu tái định cư được đầu tư bài bản với đầy đủ hạ tầng thiết yếu: đường giao thông, điện lưới, nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước... tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống lâu dài của người dân.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Sau khi hạ tầng hoàn thánh, UBND xã Mường Mìn đã khẩn trương thực hiện cấp đất cho các hộ dân. Trước mắt, 64 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao đã nhận các lô đất có diện tích trung bình 240m2 để kịp làm nhà trước mùa mưa năm nay.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Điểm đặc biệt của khu tái định cư Pom Dụng là định hướng xây dựng đồng bộ nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao. Trong đó, có 16 hộ dân đăng ký dựng lại những ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc mình.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Các lô đất mặt tiền được bố trí hợp lý để tạo nên một không gian kiến trúc đặc trưng, vừa giữ gìn nếp sống xưa, vừa tạo tiền đề phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Đang miệt mài với công việc, ông Ngân Văn Chậm, một thợ làm nhà tại địa phương, chia sẻ niềm tự hào khi được tự tay góp sức dựng nên những mái ấm kiên cố, an toàn cho bà con trước khi mùa mưa bão kéo về.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Là hộ đầu tiên chuyển về đây xây nhà, gia đình 2 khẩu của ông Phạm Bá Thọ (bản Chiềng) nay đã thảnh thơi sinh sống trong căn nhà mới hoàn thiện. Sự tiên phong ấy đã tiếp thêm niềm tin cho hàng chục hộ dân khác.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Cùng chung niềm hân hoan, gia đình 4 khẩu của ông Vi Văn Lai (bản Mìn) không giấu nổi sự xúc động. Có đất sạch, hạ tầng sẵn sàng, ước mơ về một mái nhà vững chãi đối với gia đình ông nay đã trở thành hiện thực.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Những cây cột trụ, tường gạch vẫn đang từng ngày cao thêm trên nền đất đỏ, mang theo những ước mơ hết sức bình dị: Một mái ấm vững chãi, một giấc ngủ tròn đêm và một tương lai không còn ám ảnh thiên tai.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Ông Phạm Bá Lập (bên trái ảnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Mìn cho biết Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã tích cực đồng hành, tuyên truyền và vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp các hộ khó khăn nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà mới trước mùa mưa lũ.

Pom Dụng - Qua rồi những đêm thấp thỏm

Phía chân đồi Pom Dụng, nụ cười của người dân đang nở rạng rỡ. Đó là nụ cười của sự an tâm, của niềm tin vào một cuộc sống mới ấm no, bền vững đã thật sự bắt đầu trên dải đất biên cương. Rồi đây, trên những nếp nhà tiếng cười trẻ thơ ríu rít vang lên mỗi buổi sớm, những em nhỏ tung tăng cắp sách đến trường, hồn nhiên vui đùa dưới bóng cây trước những ngôi nhà mới. Đó không chỉ là hình ảnh của một bản làng đang đổi thay, mà còn là minh chứng cho tương lai đang được vun đắp từ hôm nay, nơi biên cương ngày càng bình yên, no ấm và tràn đầy hy vọng.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#xã Mường Mìn #MTTQ #khu tái định cư #Địa phương #Mặt trận Tổ quốc #đồi #Gia đình #Hoàng Đông #Lũ quét #Giấc mơ

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