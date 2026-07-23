Ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại thôn

Các điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn sẽ duy trì hoạt động tối thiểu 2 buổi/tuần trong tháng đầu sau khi ra mắt, sau đó duy trì tối thiểu 1 buổi/tháng để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

UBND xã Định Hòa trao bộ máy tính cho Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phang Thôn.

Chiều 23/7, tại nhà văn hóa thôn Phang Thôn, UBND xã Định Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại các thôn mới sau sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa bàn dân cư.

Tại lễ ra mắt, UBND xã công bố quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; bàn giao mỗi thôn 1 bộ máy tính phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phát động đợt cao điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số.

Ngay sau chương trình, cán bộ chuyên môn, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và ứng dụng số Thanh Hóa.

Sau sắp xếp, xã Định Hòa giảm từ 22 thôn xuống còn 9 thôn. Đầu tháng 7/2026, địa phương đã triển khai thí điểm mô hình tại 2 thôn Ấp Trú và Phú Ninh. Trên cơ sở kết quả bước đầu, xã tiếp tục triển khai tại 7 thôn còn lại, hoàn thiện mạng lưới điểm hỗ trợ dịch vụ công trên toàn địa bàn.

Người dân được hướng dẫn các thủ tục hành chính ngay tại nhà văn hóa thôn.

Theo kế hoạch, các điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn sẽ duy trì hoạt động tối thiểu 2 buổi/tuần trong tháng đầu sau khi ra mắt, sau đó duy trì tối thiểu 1 buổi/tháng để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Hương Quỳnh