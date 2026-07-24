Tổng thống Macron: Pháp đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ ứng phó cháy rừng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/7 cho biết nước này đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ ứng phó với vụ cháy rừng lớn xảy ra gần bờ biển Đại Tây Dương của Pháp.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy bằng xe chở nước chuyên dụng gần Le Porge, tây nam nước Pháp. Ảnh: AFP.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron viết: “Tình hình vẫn đặc biệt căng thẳng do các vụ cháy rừng đang ảnh hưởng đến đất nước chúng ta, đặc biệt là tại tỉnh Gironde.” Ông cho biết thêm: “Pháp đã đề nghị kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nhận được lực lượng tăng cường gồm hai máy bay chữa cháy Canadair của Croatia, hai máy bay Air Tractor của Bồ Đào Nha, cùng hai trực thăng Black Hawk hạng nặng của Cộng hòa Séc và Slovakia.”

Theo giới chức Pháp, trong đêm 23/7, hơn 10.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực Tây Nam nước này khi một vụ cháy rừng lan nhanh thiêu rụi ít nhất 2.400 ha đất ở phía Tây thành phố Bordeaux. Tính đến nay, ngọn lửa đã thiêu rụi từ 2.000-2.400 ha rừng và đất tự nhiên. Khu vực xảy ra cháy nằm gần vịnh Arcachon, một điểm du lịch nổi tiếng, trong đó phần lớn những người phải sơ tán là du khách lưu trú tại các khu cắm trại. Hiện chưa ghi nhận trường hợp dân thường bị thương.

Khoảng 500 lính cứu hỏa đang được huy động để khống chế đám cháy. Ảnh: AP.

Khoảng 500 lính cứu hỏa đang được huy động để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực có rừng thông dày đặc, cây cối mọc sát nhau và ngọn lửa có cường độ được đánh giá là “hiếm gặp”. Trước đó, ngày 22/7, hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi tham gia dập một vụ cháy khác gần sân bay Bordeaux.

Các vụ cháy rừng xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở Nam Âu tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt mới, với nhiệt độ tại một số nơi vượt 40°C. Theo số liệu thống kê, diện tích rừng bị cháy ở châu Âu từ đầu năm đến nay đã vượt mức trung bình hằng năm của hai thập kỷ qua. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thanh Vân

Nguồn: Trt, Arabnews.