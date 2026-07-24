Liên minh Mỹ - Australia tăng cường sức mạnh răn đe bằng hỏa lực tầm xa

Từ ngày 22-25/6, Mỹ và Australia đã tổ chức cuộc diễn tập Death Strike: Trident Fury tại Căn cứ Không quân Dyess, bang Texas, nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong chuẩn bị, sản xuất và bảo đảm đạn dược phục vụ các chiến dịch tấn công tầm xa. Theo Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ, cuộc diễn tập có sự tham gia của Không quân Mỹ, Thủy quân Lục chiến Mỹ và Không quân Hoàng gia Australia (RAAF).

Lực lượng Mỹ và Australia đã thử nghiệm sản xuất vũ khí JASSM và vũ khí thông thường liên tục 24/7 tại Căn cứ Không quân Dyess. Ảnh: U.S. Air Force.

Theo Không quân Mỹ, cuộc diễn tập được thiết kế để đánh giá năng lực sản xuất đạn dược trong điều kiện tác chiến mô phỏng, kiểm chứng các kế hoạch tác chiến hiện hành và tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng đồng minh. Các đơn vị tham gia duy trì hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, thực hiện lắp ráp bom thông thường và tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM, đồng thời xử lý các yêu cầu tác chiến thay đổi liên tục nhằm mô phỏng môi trường chiến trường thực tế.

Một nội dung trọng tâm của cuộc diễn tập là thực hành kỹ thuật Multi-Role Pylon Loads, cho phép các kíp kỹ thuật chuẩn bị và lắp ráp các loại vũ khí hạng nặng trước khi đưa lên máy bay. Theo giới chức Mỹ, quy trình này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và nâng cao khả năng duy trì nhịp độ tác chiến.

Liên minh Mỹ - Australia tăng cường sức mạnh răn đe bằng hỏa lực tầm xa. Ảnh: SAF/IA - Air Force.

Lực lượng Australia cũng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong diễn tập. Các chuyên gia kỹ thuật của RAAF phối hợp với quân nhân Mỹ trong các dây chuyền lắp ráp đạn dược và trực tiếp chỉ huy một đợt lắp ráp bom thông thường vào ngày cuối chương trình. Theo phía Australia, hoạt động này góp phần tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và bảo đảm hậu cần giữa các lực lượng đồng minh trong các tình huống khẩn cấp.

Theo Không quân Mỹ, cuộc diễn tập phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Washington và Canberra, trong đó chú trọng khả năng duy trì chuỗi bảo đảm vũ khí, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ các hoạt động tấn công tầm xa trong môi trường tác chiến có cường độ cao.

Lê Hà.

Nguồn: Air Force News Service – AFNS và Air Force Global Strike Command.