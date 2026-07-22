Tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin báo chí và vấn đề dư luận quan tâm

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những kết quả phát triển của tỉnh cũng như phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn cần được quan tâm giải quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đồng chủ trì họp báo.

Chiều 22/7, tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 7,21%; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính với mức tăng 9,67%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 34.200 tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 69.300 tỷ đồng; toàn tỉnh thu hút 64 dự án đầu tư mới, trong đó có 12 dự án FDI.

Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, chuyển đổi số, cải cách hành chính và an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại diện các sở, ngành dự họp báo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số chủ đầu tư còn chậm; việc giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý các dự án chậm tiến độ và thu tiền sử dụng đất tại nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu; công tác xử lý rác thải, thiếu giáo viên và tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Để khắc phục những khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực, UBND tỉnh đã xác định rõ 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026.

Phóng viên Báo Lao động phát biểu tại họp báo.

Tại họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đề nghị tỉnh và các sở, ngành thông tin một số nội dung, như: Động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; phương án sử dụng các trụ sở dôi dư; việc thực hiện quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí...

Các phóng viên cũng đề xuất tỉnh thông tin thêm về một số sự việc mới xảy ra trên địa bàn như: Kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa; việc chấp hành pháp luật và quản lý an toàn, môi trường tại trang trại này cũng như các cơ sở chăn nuôi nói chung thời gian qua, biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới. Vụ việc liên quan tới một trẻ em trên địa bàn phường Hải Bình nghi ngờ bị bạo hành tại một lớp học can thiệp tự phát. Các vấn đề quản lý chợ tự phát; vi phạm, giải pháp xử lý việc sử dụng đất trái phép tại một số địa điểm mà báo chí đã thông tin...

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trả lời, cung cấp thông tin các nội dung được báo chí đề nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những kết quả phát triển của tỉnh, cũng như phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn cần được quan tâm giải quyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Những ý kiến, đề xuất của các cơ quan báo chí tại họp báo đều xuất phát từ thực tiễn, thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. UBND tỉnh cùng các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, xử lý.

Tỉnh Thanh Hóa rất cầu thị khi các cơ quan báo chí chia sẻ thông tin, đặc biệt là tư vấn, hiến kế giải pháp phát triển; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tập trung một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới như: Triển khai các nghị quyết trụ cột của Trung ương; giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục; Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại họp báo.

Về các sự việc diễn ra trên địa bàn tỉnh được dư luận quan tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, ngay sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, tỉnh sẽ công khai để các cơ quan báo chí thông tin.

Đồng chí cũng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; coi báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp phát hiện những vấn đề từ cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Đối với những nội dung báo chí phản ánh, các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ, trả lời đúng thời hạn và thông tin đầy đủ kết quả xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, phản ánh khách quan, trung thực, đa chiều, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục; qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân, chung sức cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Minh Hằng