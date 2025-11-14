Nga trình dự thảo nghị quyết riêng về Gaza lên Liên Hợp Quốc, đối trọng dự thảo của Mỹ

Nga vừa đề xuất dự thảo nghị quyết riêng về Gaza lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm đối trọng với nỗ lực của Mỹ trong việc thông qua văn bản của riêng họ, vốn ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga đề xuất dự thảo nghị quyết riêng về Gaza lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: TRT.

Tuần trước, Mỹ đã chính thức gửi một dự thảo nghị quyết về Gaza đến 15 thành viên Hội đồng Bảo an, với sự ủng hộ từ một số nước trong khu vực, theo đó sẽ cho phép thành lập một cơ quan quản trị chuyển tiếp với nhiệm kỳ hai năm cùng lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết trong một bức thư gửi các thành viên Hội đồng rằng “đề xuất đối trọng của chúng tôi được lấy cảm hứng từ dự thảo của Mỹ.” Mục tiêu dự thảo của Nga là “cho phép Hội đồng Bảo an phát triển một cách tiếp cận cân bằng, chấp nhận được và thống nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn bền vững.”

Khác với dự thảo Mỹ, dự thảo Nga yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc xác định các phương án cho lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza nhưng không đề cập đến “Hội đồng Hòa bình” mà Mỹ đề xuất làm cơ quan quản trị chuyển tiếp, vốn được tổng thống Trump dự kiến làm chủ tịch với nhiệm kỳ đến cuối năm 2027.

Những tòa nhà bị hư hại và những ngôi nhà tạm được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời khi người dân Palestine cố gắng duy trì cuộc sống hàng ngày giữa sự tàn phá lan rộng ở trung tâm thành phố Gaza ngày 13 tháng 11 năm 2025. Ảnh: CGTN

Phái đoàn Mỹ cảnh báo rằng việc đưa ra những đề xuất đối trọng vào lúc này - khi dự thảo nghị quyết đang được đàm phán - có thể gây ra “những hậu quả nghiêm trọng” đối với người dân Palestine tại Gaza. Phát ngôn viên phái đoàn Mỹ nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn tại Gaza vẫn còn mong manh và kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết để bảo đảm hòa bình mà khu vực đang rất cần. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng thúc giục Hội đồng Bảo an thông qua dự thảo nghị quyết của Washington.

Trước đó, Israel và Hamas đã đồng ý giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình 20 điểm của tổng thống Trump vào tháng 10, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình kêu gọi giải trừ quân bị của Hamas và rút quân đội Israel khỏi Gaza. Kế hoạch này cũng tìm cách triển khai một Lực lượng Ổn định Quốc tế tại vùng đất này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên vẫn chưa thể đàm phán về triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters