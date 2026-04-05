Nga tiến gần hơn tới vaccine ung thư cá thể hóa: Mỗi bệnh nhân, một “liệu pháp riêng” trong 3 tháng

Nga đang đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực điều trị ung thư khi có thể phát triển vaccine cá thể hóa cho từng bệnh nhân chỉ trong khoảng ba tháng. Thông tin này được ông Vladimir Gushchin, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya, chia sẻ, đồng thời cho biết thời gian này có thể còn được rút ngắn trong tương lai.

Tại Nga, lần đầu tiên trong thực tiễn lâm sàng, một loại vắc-xin nội địa được cá nhân hóa chống ung thư đã được sử dụng để giúp một bệnh nhân 60 tuổi sống tại vùng Kursk. Ảnh: RIA Novosti

Đầu tháng 4, một cột mốc quan trọng đã được ghi nhận khi bệnh nhân đầu tiên tại Nga được tiêm thử nghiệm loại vaccine ung thư cá thể hóa do trong nước phát triển. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ mRNA, được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm sinh học của từng người bệnh.

Theo Bộ Y tế Nga, ca lâm sàng đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang, với một bệnh nhân nam 60 tuổi mắc ung thư hắc tố da. Loại vaccine mang tên Neooncovac được sử dụng như một phần trong phác đồ điều trị miễn dịch đang tiếp tục triển khai.

Y học hiện đại đang chuyển dần sang hướng “cá thể hóa tuyệt đối”. Vaccine mRNA trong trường hợp này không chỉ đóng vai trò điều trị mà còn “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện chính xác và tiêu diệt tế bào ung thư.

Tuy nhiên, giới chức y tế Nga cũng thận trọng khi đánh giá công nghệ mới. Đây được đánh giá là bước tiến lớn, nhưng không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn các phương pháp hiện có, mà đóng vai trò bổ trợ trong chiến lược điều trị tổng thể.

Loại vắc-xin này sử dụng công nghệ mRNA . Ảnh: Gamaleya

Trong bối cảnh các lựa chọn điều trị truyền thống còn hạn chế, đặc biệt với những ca ung thư hắc tố không thể phẫu thuật hoặc đã di căn, vaccine cá thể hóa được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Sau ca tiêm đầu tiên, công nghệ này đã hoàn tất giai đoạn triển khai lâm sàng ban đầu và được đưa vào chương trình hỗ trợ của nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Nhìn tổng thể, sự xuất hiện của vaccine ung thư cá thể hóa không chỉ mở ra hướng đi mới cho điều trị, mà còn phản ánh xu hướng lớn của y học hiện đại: chuyển từ điều trị đại trà sang tiếp cận “đo ni đóng giày” cho từng bệnh nhân.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, APT news