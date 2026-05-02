Nga tạm dừng trung chuyển dầu Kazakhstan sang Đức

Nga sẽ tạm dừng trung chuyển dầu của Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba từ ngày 1/5, trong bối cảnh xuất hiện các hạn chế kỹ thuật đối với hệ thống này.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, việc gián đoạn xuất phát từ yếu tố kỹ thuật khiến dòng chảy không thể duy trì như kế hoạch. Theo ông, lượng dầu Kazakhstan trước đây vận chuyển qua Druzhba sẽ được điều chỉnh sang các tuyến thay thế khả thi hơn.

Phía Kazakhstan cũng nhanh chóng triển khai phương án ứng phó. Cố vấn Bộ trưởng kiêm Người phát ngôn chính thức của Bộ Năng lượng Kazakhstan, Assel Serikpayeva cho biết, khoảng 260.000 tấn dầu trong tháng 5 sẽ được chuyển hướng sang các tuyến khác, bao gồm xuất khẩu qua cảng Ust-Luga và hệ thống của Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Quan chức Kazakhstan khẳng định, việc thay đổi tuyến vận chuyển không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và xuất khẩu trong năm, nhờ hạ tầng hiện có vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường toàn cầu.

Kazakhstan xác nhận tạm ngừng vận chuyển dầu sang Đức qua Nga. Ảnh: Euronews

Từ năm 2023, dầu Kazakhstan được vận chuyển sang Đức thông qua hệ thống của Transneft, đi qua Belarus tới điểm trung chuyển Adamova Zastava trước khi đến các nhà máy lọc dầu. Trong quý I/2026, lượng xuất khẩu sang Đức đã tăng gấp đôi, đạt 730.000 tấn, năm 2025 đạt 2,1 triệu tấn và dự kiến có thể lên tới khoảng 3 triệu tấn trong năm nay.

Việc gián đoạn trung chuyển có thể gây sức ép đáng kể đối với nguồn cung năng lượng của Đức, đặc biệt tại nhà máy lọc dầu PCK Schwedt – nơi cung cấp phần lớn xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho Berlin và bang Brandenburg. Kazakhstan hiện chiếm gần 20% nguồn cung dầu cho cơ sở này.

Về tổng thể, Druzhba là một trong những hệ thống đường ống dầu lớn nhất thế giới, với công suất thiết kế hơn 1,2–1,4 triệu thùng/ngày, kết nối Nga với nhiều nước châu Âu. Tuyến này thời gian qua cũng nhiều lần bị gián đoạn do các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, làm dấy lên lo ngại về độ ổn định của nguồn cung.

Trong trường hợp nguồn dầu Kazakhstan bị gián đoạn kéo dài, Đức có thể phải tăng nhập khẩu qua đường biển hoặc tìm nguồn thay thế từ các nhà cung cấp khác như Saudi Arabia, Na Uy hay Mỹ, dù các lựa chọn này thường đi kèm chi phí cao hơn.

Minh Phương

Nguồn: TASS, Euronews