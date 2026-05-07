Nga so sánh nguy cơ đối đầu quân sự châu Âu với “Chiến dịch Barbarossa”

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây tuyên bố Nga cần tạo ra “sự răn đe đủ mạnh” đối với châu Âu để ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và phương Tây tiếp tục gia tăng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: CNN

Trong phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức, ngày 6/5, ông Medvedev cho rằng các nước châu Âu đang theo đuổi chính sách quân sự hóa và xem Nga như một “mối đe dọa bên ngoài” nhằm củng cố sự đoàn kết nội khối.

Quan chức Nga chỉ trích điều mà ông gọi là học thuyết “hòa bình thông qua sức mạnh” của phương Tây, đồng thời cho rằng các biện pháp thiện chí hay xây dựng lòng tin đơn phương sẽ không đủ để ngăn chặn nguy cơ xung đột.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Nga cần khiến các nước châu Âu nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva. Ông cũng so sánh nguy cơ này với “Chiến dịch Barbarossa”, chiến dịch quân sự do Đức Quốc xã phát động nhằm vào Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nga chỉ trích kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: International Crisis Group

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tục chỉ trích kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Moskva cho rằng phương Tây đang thúc đẩy quân sự hóa châu Âu và tìm cách gây “thất bại chiến lược” cho Nga thông qua việc hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất châu Âu. Bộ Quốc phòng Đức cũng đã công bố kế hoạch mở rộng quân đội, hướng tới việc đạt khoảng 460.000 quân nhân sẵn sàng chiến đấu vào năm 2039.

Một số quan chức châu Âu gần đây nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, Nga coi các động thái này là dấu hiệu cho thấy NATO và EU đang gia tăng sức ép quân sự sát biên giới nước này.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục ở mức căng thẳng cao, các bên thường xuyên đưa ra những cảnh báo cứng rắn liên quan vấn đề an ninh và quốc phòng.

Lê Hà.

Nguồn: RT