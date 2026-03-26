Nga siết quy định mang tiền mặt ruble sang các nước EAEU

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định hạn chế mang tiền mặt đồng ruble ra khỏi lãnh thổ Nga sang các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo nội dung sắc lệnh, kể từ ngày 1/4, việc mang tiền mặt bằng đồng ruble vượt quá giá trị tương đương 100.000 USD sẽ bị cấm khi xuất cảnh từ Nga sang các nước thuộc EAEU. Mức quy đổi được xác định theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga tại thời điểm thực hiện giao dịch. Quy định này có kèm theo một số ngoại lệ, tuy nhiên chưa được công bố chi tiết.

Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện bao gồm Nga cùng các quốc gia như Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại nội khối.

Giới quan sát cho rằng, động thái trên là một phần trong các biện pháp quản lý dòng vốn và kiểm soát tài chính của Nga trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Việc hạn chế dòng tiền mặt qua biên giới có thể góp phần tăng cường giám sát các hoạt động tài chính, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến dòng vốn không kiểm soát.

Trước đó, Nga đã áp dụng một số biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tài chính xuyên biên giới, trong bối cảnh chịu tác động từ các biện pháp hạn chế tài chính và thương mại từ bên ngoài. Các chính sách này tập trung vào việc ổn định thị trường tiền tệ trong nước và duy trì cân đối kinh tế vĩ mô.

Nga siết quy định mang tiền mặt ruble sang các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Ảnh: FMT

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ các quốc gia thành viên EAEU đối với quy định mới. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, chính sách này có thể ảnh hưởng nhất định đến hoạt động giao thương và di chuyển dòng tiền trong khu vực, đặc biệt đối với các doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên thực hiện giao dịch xuyên biên giới.

Sắc lệnh mới được xem là một bước điều chỉnh trong chính sách tài chính của Nga, trong bối cảnh nước này tiếp tục theo đuổi các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát kinh tế và thích ứng với những thay đổi của môi trường quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters