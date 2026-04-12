Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Tối 12/4, tại lượt trận thứ 4 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã thể hiện lối chơi thuyết phục khi chiến thắng ấn tượng trước Ngân hàng Công thương (NHCT) Vietinbank với tỷ số 3/0, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng lọt vào Top 4.

Các cầu thủ XMLS Thanh Hóa ra quân trong trang phục áo đỏ ở cuộc so tài với NHCT Vietinbank tại lượt trận thứ 4.

Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp NHCT Vietinbank, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã nhập cuộc tập trung và có thế trận cân sức cân tài trong set đấu thứ 1. Tuy nhiên, với những nhân tố nổi bật trên hàng công như Cai Xiaoqing, Hoàng Thị Thảo và Đoàn Thị Xuân, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã vươn lên dẫn trước với chiến thắng 25/22,

Ngoại binh Cai Xiaoqing (36) tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trong màu áo của XMLS Thanh Hóa.

Sang set thứ 2, thế trận đôi công giằng co vẫn tiếp tục diễn ra. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn liên tục dẫn điểm trước và có tới 3 cơ hội để chiến thắng, nhưng NHCT Vietinbank vẫn kịp san bằng tỷ số 24/24. Lúc này, bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh đã được thể hiện đúng thời điểm với sự tỏa sáng của ngoại binh Cai Xiaoqing bằng pha ghi điểm quyết định để mang lại chiến thắng sát nút 27/25.

Không chỉ tấn công tốt, hàng chắn của XMLS Thanh Hóa còn làm nản lòng các chủ công của NHCT Vietinbank bằng những cú Block hiệu quả.

Dẫn trước sau 2 set đấu, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn đã thi đấu thăng hoa trong set thứ 3 và tiếp tục chiến thắng đối thủ với tỷ số 25/17, qua đó, vượt qua NHCT Vietinbank với tỷ số 3/0.

Các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã có một trận đấu ấn tượng cả trong phòng thủ & tấn công.

Đây là chiến thắng chóng vánh nhất của Đoàn Thị Xuân và đồng đội kể từ đầu mùa giải. Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, XMLS Thanh Hóa đã vượt qua chính bại tướng của mình để tạm thời vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng và 2 trận thua.

Niềm vui của thầy trò HLV Bùi Huy Sơn sau chiến thắng 3/0 trước Ngân hàng Công thương.

Ở lượt trận thứ 5 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2026, các học trò của HLV Bùi Huy Sơn sẽ so tài với đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto vào ngày 14/4 tới.

Duy Tính