Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Duy Tính
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 12/4, tại lượt trận thứ 4 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã thể hiện lối chơi thuyết phục khi chiến thắng ấn tượng trước Ngân hàng Công thương (NHCT) Vietinbank với tỷ số 3/0, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng lọt vào Top 4.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Tối 12/4, tại lượt trận thứ 4 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã thể hiện lối chơi thuyết phục khi chiến thắng ấn tượng trước Ngân hàng Công thương (NHCT) Vietinbank với tỷ số 3/0, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng lọt vào Top 4.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Các cầu thủ XMLS Thanh Hóa ra quân trong trang phục áo đỏ ở cuộc so tài với NHCT Vietinbank tại lượt trận thứ 4.

Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp NHCT Vietinbank, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã nhập cuộc tập trung và có thế trận cân sức cân tài trong set đấu thứ 1. Tuy nhiên, với những nhân tố nổi bật trên hàng công như Cai Xiaoqing, Hoàng Thị Thảo và Đoàn Thị Xuân, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã vươn lên dẫn trước với chiến thắng 25/22,

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Ngoại binh Cai Xiaoqing (36) tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trong màu áo của XMLS Thanh Hóa.

Sang set thứ 2, thế trận đôi công giằng co vẫn tiếp tục diễn ra. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn liên tục dẫn điểm trước và có tới 3 cơ hội để chiến thắng, nhưng NHCT Vietinbank vẫn kịp san bằng tỷ số 24/24. Lúc này, bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh đã được thể hiện đúng thời điểm với sự tỏa sáng của ngoại binh Cai Xiaoqing bằng pha ghi điểm quyết định để mang lại chiến thắng sát nút 27/25.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Không chỉ tấn công tốt, hàng chắn của XMLS Thanh Hóa còn làm nản lòng các chủ công của NHCT Vietinbank bằng những cú Block hiệu quả.

Dẫn trước sau 2 set đấu, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn đã thi đấu thăng hoa trong set thứ 3 và tiếp tục chiến thắng đối thủ với tỷ số 25/17, qua đó, vượt qua NHCT Vietinbank với tỷ số 3/0.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã có một trận đấu ấn tượng cả trong phòng thủ & tấn công.

Đây là chiến thắng chóng vánh nhất của Đoàn Thị Xuân và đồng đội kể từ đầu mùa giải. Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, XMLS Thanh Hóa đã vượt qua chính bại tướng của mình để tạm thời vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng và 2 trận thua.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng trước NHCT Vietinbank

Niềm vui của thầy trò HLV Bùi Huy Sơn sau chiến thắng 3/0 trước Ngân hàng Công thương.

Ở lượt trận thứ 5 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2026, các học trò của HLV Bùi Huy Sơn sẽ so tài với đội đầu bảng Hà Nội Tasco Auto vào ngày 14/4 tới.

Duy Tính

Từ khóa:

Thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh