IAEA: Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể đạt quy mô “vài chục đầu đạn”

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã gia tăng đáng kể năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh các hoạt động tại các cơ sở hạt nhân chủ chốt được đẩy mạnh.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 15/4, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc xác nhận mức độ hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon đang gia tăng rõ rệt. Các dấu hiệu được ghi nhận bao gồm hoạt động liên tục tại lò phản ứng 5 MW, cơ sở tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng, lò phản ứng nước nhẹ cùng nhiều cơ sở hỗ trợ khác.

Theo ông Grossi, những diễn biến này cho thấy Triều Tiên đang mở rộng đáng kể khả năng sản xuất vật liệu phân hạch, yếu tố then chốt trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Ước tính hiện nay cho thấy kho vũ khí hạt nhân của nước này có thể đạt quy mô “vài chục đầu đạn”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm một cơ sở làm giàu uranium tại nơi được cho là Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon. Ảnh: KCNA

IAEA cho biết các đánh giá được đưa ra dựa trên hình ảnh vệ tinh và phân tích kỹ thuật, trong bối cảnh cơ quan này không có quyền tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng rút khỏi các cơ chế giám sát quốc tế.

Các chuyên gia nhận định việc gia tăng hoạt động tại Yongbyon là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chiến lược củng cố năng lực răn đe, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ hạt nhân.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên thời gian gần đây tăng cường các hoạt động quân sự, bao gồm thử nghiệm tên lửa và phát triển các hệ thống vũ khí mới, làm gia tăng quan ngại về an ninh khu vực Đông Bắc Á.

IAEA một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân và giảm nguy cơ leo thang căng thẳng.

Giới phân tích cho rằng việc nối lại đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng tới giải pháp lâu dài, góp phần bảo đảm ổn định khu vực và quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: Reuters