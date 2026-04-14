Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Chiều 14/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm đang triển khai tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS). Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại KKTNS, các địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam tại xã Trường Lâm. Dự án này có quy mô diện tích 32,5ha, tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD (1.600 tỷ đồng). Mục tiêu là sản xuất vải và hoàn thiện sản phẩm dệt với công suất 60 tấn/ngày, tương đương 18.000 tấn/năm (120 triệu m2 vải/năm) và được chia làm 3 giai đoạn đầu tư, vận hành.

Trang thiết bị Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam đã, đang được lắp đặt đảm bảo tiến độ vận hành theo kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Đây là dự án có quy mô lớn, khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Do vậy, chủ đầu tư dự án cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm vận hành giai đoạn 1 vào tháng 6/2026 theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn lao động, thi công đúng thiết kế và quy hoạch đã được phê duyệt. Khi đi vào vận hành, nhà máy phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong vấn đề xử lý nước thải và khí thải, tuyệt đối không được để xảy ra các sự cố về môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban lãnh đạo Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam quan tâm, ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp (CKCN) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban cần chủ động trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng dự án đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa thể hoạt động do còn vướng mắc các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban, của tỉnh.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp (việc chuyển sang hình thức thuê đất 50 năm trả tiền một lần; việc kết nối, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án gồm: cấp nước, thoát nước, kết nối giao thông) nhằm bảo đảm tính đồng bộ và đáp ứng điều kiện đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Tiếp đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dây chuyền cán thép 3 thuộc Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 tại phường Nghi Sơn của Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tiến độ dự án; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các hạng mục, bảo đảm dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn VAS Nghi Sơn trong thời gian qua, đã có nhiều đóng góp đối với sự tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Minh Danh, chủ đầu tư Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Minh Danh, tại phường Hải Bình.

Theo đại diện Công ty TNHH Minh Danh, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn có quy mô 12,5 ha; tổng mức đầu tư 910 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các thiết bị cấu kiện kim loại; gia công cơ khí các thiết bị công nghiệp.

Hiện tại, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo tổng thể mặt bằng được phê duyệt như: Nhà điều hành, các nhà xưởng sản xuất, nhà xưởng bảo ôn cấu kiện, các hạ tầng phụ trợ... Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành trong tháng 6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc đảm bảo tiến độ dự án. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các dự án lớn, trọng điểm sẽ có tác động lớn đối với việc thực hiện mục tiêu này, trong đó có Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn. Do vậy, lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra để nắm bắt tiến độ cũng như trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị chủ đầu tư các dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương để tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời lưu ý Ban Quản lý KKTNS&CKCN tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ các dự án, kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc hoặc tham mưu cho tỉnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, bảo đảm các dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra, đóng góp cho sự tăng trưởng của tỉnh.

Phong Sắc