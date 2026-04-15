Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ thảo luận về an ninh eo biển Hormuz

Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về tình hình an ninh tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh yêu cầu duy trì tuyến hàng hải chiến lược luôn thông suốt và an toàn.

Trong cuộc điện đàm ngày 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tập trung thảo luận các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại trước nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Hai bên cho rằng, eo biển Hormuz giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng quốc tế khi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc duy trì hoạt động ổn định của tuyến vận tải này được xem là yếu tố then chốt nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến kinh tế khu vực và thế giới.

Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), một số quốc gia châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một liên minh nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ.

Kế hoạch này được cho là gồm ba trụ cột chính: khôi phục các tuyến hậu cần, triển khai hoạt động rà phá bom mìn và tổ chức lực lượng hộ tống quân sự cho tàu thương mại. Mục tiêu là tạo niềm tin cho các công ty vận tải biển quay trở lại tuyến hàng hải chiến lược này sau khi xung đột kết thúc, dù các quan chức nhận định thời điểm đó có thể còn xa.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ cũng đã triển khai thêm nhiều khí tài quân sự, nhằm siết chặt kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Thực địa ghi nhận các lực lượng đã ngăn chặn nhiều tàu tìm cách rời cảng, song vẫn tồn tại các trường hợp vượt qua khu vực kiểm soát, cho thấy tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Minh Phương

Nguồn: Times of India, WION