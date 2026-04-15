Italy đình chỉ thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel

Italia vừa thông báo tạm dừng thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh xuất hiện khác biệt quan điểm liên quan đến các diễn biến tại Trung Đông và quan hệ với Mỹ.

Chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đóng băng quy trình tự động gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel. Ảnh: NDTV.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ngày 14/4 cho biết nước này sẽ đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel, trong bối cảnh chính phủ Italia điều chỉnh lập trường trước các diễn biến gần đây tại Trung Đông.

Theo tuyên bố của bà Meloni, Italia sẽ không gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel, văn kiện được thông qua năm 2006, bao gồm các nội dung về trao đổi thiết bị quân sự và hợp tác nghiên cứu công nghệ. Văn bản này tự động gia hạn sau mỗi 5 năm.

Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni là một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel ở châu Âu. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã leo thang trong tuần qua sau khi Rome cáo buộc lực lượng Israel bắn cảnh cáo vào một đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình của Italia tại Lebanon khiến ít nhất 1 chiếc xe bị hư hại nhưng không có ai bị thương. Thủ tướng Meloni gọi đây là hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận”, trong khi Ngoại trưởng Italia đã triệu Đại sứ Israel tại Italy lần thứ ba kể từ năm 2024.

Phản hồi về quyết định của Italia, phía Israel cho rằng việc đình chỉ thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hợp tác an ninh giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác hiện có mang tính nguyên tắc.

Quyết định đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel được đánh giá là bước điều chỉnh chính sách của Italia trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Italia chưa hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông. Ảnh: Brookings Institution.

Liên quan đến quan hệ với Mỹ, cùng ngày Tổng thống Donald Trump có phát biểu cho rằng Italia chưa tham gia hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khu vực Trung Đông. Trước đó, Italia đã không cho phép Mỹ sử dụng một căn cứ quân sự tại Sicily cho mục đích trung chuyển, với lý do cần tuân thủ quy trình phê chuẩn trong nước.

Thanh Giang

Nguồn: RT, Defensenews.