Nga sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Belarus

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết an ninh đối với Belarus nếu Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này. Theo ông Lavrov, những động thái của Kyiv nhằm vào Belarus có nguy cơ làm mở rộng phạm vi xung đột trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết an ninh đối với Belarus. Ảnh: reform

Phát biểu tại cuộc tọa đàm về vai trò của phương Tây trong xung đột Ukraine ngày 23/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ kích hoạt các cơ chế bảo đảm an ninh với Belarus nếu Ukraine thực hiện lời đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Belarus.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Belarus tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa các trạm chuyển tiếp mà Kyiv cho là phục vụ hoạt động của Nga gần khu vực biên giới giữa hai nước. Theo ông Zelensky, Belarus có một tuần để thực hiện yêu cầu này, nếu không Ukraine sẽ tự phá hủy các cơ sở trên.

Ông Lavrov cho rằng đây là “mối đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền” và "rõ ràng nhằm lôi kéo Belarus trực tiếp vào cuộc xung đột, qua đó mở rộng phạm vi giao tranh."

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Hiệp ước bảo đảm an ninh giữa Nga và Belarus, có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, quy định mọi hành động tấn công nhằm vào một trong hai nước sẽ được coi là tấn công nhằm vào toàn bộ Nhà nước Liên minh. Hiệp ước cũng cho phép hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov khẳng định: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng triển khai đầy đủ các biện pháp được quy định trong hiệp ước nhằm bảo đảm an ninh cho đồng minh, cũng như cho Nhà nước Liên minh”.

Theo Ngoại trưởng Nga, Belarus đã tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị mà Ukraine yêu cầu, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu lãnh thổ nước này bị tấn công.

Đề cập đến lập trường của Liên minh châu Âu (EU), ông Lavrov chỉ trích khối này ủng hộ những tuyên bố của Kyiv liên quan Belarus. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan ngại trước việc NATO gia tăng các hoạt động quân sự gần biên giới Nga và Belarus, trong đó có cuộc tập trận Gallant Boar 2026 do Lithuania, Ba Lan và Pháp tổ chức gần hành lang Suwalki.

Bích Hồng