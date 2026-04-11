Nga nhấn mạnh mục tiêu hòa bình lâu dài với Ukraine, trong khi Kiev lo ngại vai trò của Mỹ suy giảm

Ngày 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không tìm kiếm các lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine, mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo chí, ông Peskov dẫn lại quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng Mátxcơva mong muốn một giải pháp ổn định, thay vì các thỏa thuận đình chiến ngắn hạn. Theo ông, lập trường này đã được phía Nga nhiều lần khẳng định trong thời gian qua.

Trước đó, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h ngày 11/4 (giờ Mátxcơva) đến hết ngày 12/4. Trong thời gian này, các lực lượng Nga được yêu cầu dừng hoạt động chiến đấu trên toàn tuyến, song vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng đáp trả nếu phát sinh tình huống.

Đây là lệnh ngừng bắn thứ tư được Nga công bố kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, chủ yếu vào các dịp lễ lớn. Trước đó, Mátxcơva cũng từng đề xuất lệnh ngừng bắn ngắn ngày tại một số khu vực tiền tuyến vào tháng 6-2025 nhằm phục vụ công tác nhân đạo, song phía Kiev không chấp thuận.

Trên thực địa, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/4 cho biết, các lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu dân cư tại vùng Sumy và khu vực Donetsk. Cụ thể, cụm tác chiến “Bắc” kiểm soát Miropolskoye, trong khi cụm “Nam” giành quyền kiểm soát Dibrova sau các đợt tiến công.

Trong tuần từ ngày 4 đến 10/4, Nga cũng tiến hành 5 đợt tấn công bằng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng, kho đạn và sân bay quân sự. Nga cho biết, đã gây thiệt hại đáng kể về phương tiện và trang thiết bị của Ukraine, đồng thời hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hàng nghìn thiết bị bay không người lái cùng nhiều loại vũ khí khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ giảm mức độ tham gia vào tiến trình đàm phán trong những tháng tới, khi Washington bước vào giai đoạn tập trung cho các vấn đề chính trị nội bộ. Theo ông Zelensky, các yếu tố chính trị trong nước, bao gồm chu kỳ bầu cử, có thể khiến Mỹ chuyển hướng ưu tiên nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả rõ ràng. Trong bối cảnh đó, Kiev mong muốn tăng cường các bảo đảm an ninh dài hạn, trong đó có khả năng triển khai các căn cứ quân sự của Mỹ hoặc phối hợp với châu Âu trên lãnh thổ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh, nhu cầu tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là các tổ hợp Patriot, cùng với nguồn hỗ trợ tài chính ổn định cho lực lượng vũ trang.

Những diễn biến trên cho thấy khác biệt trong cách tiếp cận giữa các bên liên quan, trong bối cảnh tình hình thực địa và các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục có nhiều biến động phức tạp.

Minh Phương

Nguồn: TASS, RT, The Guardian