Nga - Mỹ điện đàm, Ukraine bắt đầu ngừng bắn

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm “mang tính xây dựng”, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 6/5 và kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về các vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương. Ảnh: WION.

Theo thông báo ngày 5/5 của Bộ Ngoại giao Nga, hai nhà ngoại giao đã trao đổi về tình hình quốc tế, quan hệ Nga - Mỹ và lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương sắp tới. Cuộc điện đàm được mô tả là “mang tính xây dựng và thực chất”. Phía Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai ngoại trưởng sau hơn sáu tháng, diễn ra ít ngày sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã đề cập các vấn đề khu vực và xung đột tại Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố đã chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 6/5 (giờ Kiev), sớm hơn đề xuất đình chiến trong các ngày 8-9/5 mà phía Nga từng đưa ra. Trước đó, ông Zelensky nhấn mạnh việc ngừng bắn nhằm ưu tiên bảo vệ sinh mạng con người.

Giới chức Ukraine khẳng định đây là bước đi thể hiện thiện chí. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đề xuất này không gắn với các mốc thời gian mang tính biểu tượng, mà hướng tới mục tiêu lâu dài là giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả đây là “đề xuất nghiêm túc”, đồng thời kêu gọi các bên ủng hộ tiến trình chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Trong khi đó, Nga trước đó tuyên bố lệnh đình chiến trong hai ngày 8-9/5 nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đồng thời cho biết sẽ có phản ứng nếu các hoạt động kỷ niệm bị gián đoạn.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 373,6 triệu USD cho Kiev, bao gồm cả các bộ dụng cụ bom dẫn đường bằng GPS. Ảnh: Military Watch Magazine.

Liên quan đến hỗ trợ quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/5 thông báo đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 373,6 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các bộ thiết bị dẫn đường và hỗ trợ kỹ thuật. Theo tuyên bố của cơ quan này, động thái nhằm tăng cường an ninh cho một đối tác tại châu Âu.

Các diễn biến trên cho thấy những nỗ lực song song vừa duy trì tiếp xúc ngoại giao, vừa tìm kiếm các biện pháp giảm căng thẳng, dù tiến trình đàm phán giữa các bên vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Thanh Giang

Nguồn: RT, Anadolu Ajansı.

