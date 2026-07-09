Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh và thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ hai từ trái sang) trong cuộc gặp với đại diện Liên minh các quốc gia Sahel tại thủ đô Niamey của Niger ngày 8/7. Ảnh: Pravda.

Phát biểu tại Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng Nga - AES diễn ra ở thủ đô Niamey của Niger, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và các nước Sahel có chung quan điểm về việc xây dựng một “trật tự thế giới đa cực công bằng” và cùng phản đối những gì ông gọi là các thực tiễn “thực dân mới”. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Moscow mong muốn thúc đẩy cả hợp tác song phương lẫn đa phương với các nước AES, góp phần củng cố chủ quyền và năng lực phát triển của các quốc gia thành viên.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba sẽ được tổ chức tại thủ đô Moscow vào tháng 10 tới, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng vũ trang các nước AES trong bối cảnh khu vực Sahel vẫn đối mặt với các mối đe dọa từ các nhóm cực đoan.

Burkina Faso, Mali và Niger đều do các chính quyền quân sự điều hành sau các cuộc đảo chính diễn ra trong giai đoạn 2020-2023. Ba nước sau đó đã cắt giảm quan hệ với Pháp, tăng cường hợp tác với Nga và thành lập Liên minh các quốc gia Sahel AES như một khuôn khổ hợp tác an ninh và chính trị khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp chủ nhà Ethiopia Gedion Timotheos, ngày 7/7. Ảnh: Afrinz.ru.

Được biết, trước khi đến Niger, Ngoại trưởng Nga đã thăm Ethiopia và hội đàm với giới chức nước chủ nhà, nhất trí tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS và Liên minh châu Phi.

Các cuộc tiếp xúc cho thấy Nga đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi thông qua việc tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và ngoại giao, trong bối cảnh nhiều quốc gia tại lục địa này tìm kiếm các đối tác phát triển mới và đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Anadolu.