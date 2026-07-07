Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra ngày 7/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, hành động quyết liệt, làm đến cùng để tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ở mức cao nhất.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Theo dự thảo báo cáo trình tại hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trình bày dự thảo báo cáo.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 7,21%; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; toàn tỉnh có thêm 35 sản phẩm OCOP, nâng tổng số lên 692 sản phẩm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, với 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách Nhà nước đến ngày 24/6 ước đạt 34.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được 64 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường; tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho 147 dự án tồn đọng, kéo dài. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được đẩy mạnh, tỷ lệ thửa đất bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” xếp thứ 14 cả nước.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải - là thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; trong 6 tháng đầu năm kết nạp mới 6.246 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; một số chỉ tiêu về xuất khẩu, tổng vốn đầu tư thực hiện, doanh thu du lịch còn thấp so với kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lập quy hoạch, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công còn chậm; môi trường đầu tư, cải cách hành chính cần tiếp tục cải thiện; sau sắp xếp tổ chức bộ máy, một số xã, phường còn thiếu cán bộ chuyên môn, năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực chất kết quả thực hiện và làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với những chỉ tiêu đạt thấp, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công; xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; đẩy nhanh lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thực hiện phương châm "6 rõ", phát huy tinh thần "7 dám"

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo trình tại hội nghị; đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện báo cáo theo hướng phản ánh trung thực, khách quan, sát thực tiễn; đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương đối với các chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ chậm tiến độ và những tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo cần thể hiện rõ quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và xây dựng phương án khắc phục theo phương châm “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm”. Cùng với đó, phát huy tinh thần “7 dám”: “dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”; làm việc quyết liệt, làm đến cùng để tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 2); ban hành chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; mức hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Minh Hiếu