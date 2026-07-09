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Meta đối mặt với án phạt tương đương giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn, 1.400 tỷ USD

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tập đoàn công nghệ Meta cho biết bốn bang của Mỹ đang yêu cầu công ty nộp khoản tiền phạt lên tới 1.400 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc Facebook và Instagram gây nghiện đối với thanh thiếu niên. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại thành phố Oakland, bang California.

Meta đối mặt với án phạt tương đương giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn, 1.400 tỷ USD

Tập đoàn công nghệ Meta cho biết bốn bang của Mỹ đang yêu cầu công ty nộp khoản tiền phạt lên tới 1.400 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc Facebook và Instagram gây nghiện đối với thanh thiếu niên. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại thành phố Oakland, bang California.

Meta đối mặt với án phạt tương đương giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn, 1.400 tỷ USD

Mọi người đi phía sau logo của công ty Meta Platforms trong một hội nghị ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ nộp lên tòa án, các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey cho rằng, Meta đã thiết kế Facebook và Instagram với các tính năng gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời đánh lừa công chúng về mức độ an toàn của các nền tảng này. Mức phạt được tính bằng cách nhân số lần vi phạm với mức xử phạt theo luật bảo vệ người tiêu dùng của từng bang. Con số 1.400 tỷ USD, lần đầu tiên được Meta công bố, gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của tập đoàn.

Meta bác bỏ yêu cầu trên, cho rằng mức phạt là chưa từng có tiền lệ và không có cơ sở pháp lý cũng như thực tế. Công ty khẳng định các nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng chứng minh Meta đã đánh lừa người tiêu dùng về tính gây nghiện của các nền tảng, đồng thời cho rằng “nghiện mạng xã hội” hiện chưa được công nhận là một tình trạng tâm thần.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng chưởng lý bang California cho biết, vụ kiện cáo buộc Meta đã đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của trẻ em và góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên Mỹ. Bang California khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện để buộc Meta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phiên tòa vào tháng 8 sẽ xem xét các cáo buộc theo luật liên bang về bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, cùng với các cáo buộc Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bốn bang. Ngoài ra, 29 bang của Mỹ đã khởi kiện Meta theo luật liên bang, trong khi 14 bang khác cũng đệ đơn kiện riêng theo luật của từng bang và dự kiến được xét xử vào đầu năm 2027.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.

Từ khóa:

#Meta #California #Cáo buộc #Thị trường #thanh thiếu niên

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