Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ mọi giải pháp áp đặt đối với Lebanon

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qassem vừa lên tiếng kêu gọi các lực lượng chính trị Lebanon theo đuổi con đường đối thoại và đàm phán gián tiếp để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Hezbollah sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào bị áp đặt từ bên ngoài hay làm phương hại đến chủ quyền quốc gia.

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: Al Manar.

Trong bài phát biểu ngày 8/7, ông Qassem cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào có nguy cơ chia rẽ người dân Lebanon sẽ không thể được thực thi. Ông kêu gọi Tổng thống Lebanon và các nhà lãnh đạo trị lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, nhấn mạnh các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ tạo điều kiện để các bên nghiên cứu kỹ các đề xuất, tham vấn giới chuyên môn, đánh giá tác động và đưa ra quyết định một cách thận trọng.

Thủ lĩnh Hezbollah viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024 do Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri làm trung gian, cho rằng dù Israel sau đó không thực hiện đầy đủ các cam kết, tiến trình này vẫn cho thấy đối thoại là con đường khả thi để xử lý các bất đồng.

Ông Qassem cho rằng không có lý do để Lebanon chịu sức ép từ bên ngoài nếu các nhà lãnh đạo đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Ông kêu gọi các bên xem xét lại lập trường hiện nay và nhấn mạnh rằng Hezbollah sẽ không bị cuốn vào xung đột nội bộ, nhưng cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm vai trò hay quyền lợi của lực lượng này.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định ưu tiên trước mắt là khôi phục chủ quyền quốc gia thông qua việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon. Ảnh: Reuters.

Đề cập tình hình miền Nam Lebanon, Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định ưu tiên trước mắt là khôi phục chủ quyền quốc gia thông qua việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon. Theo ông, giải pháp duy nhất là quân đội Israel rút khỏi miền Nam Lebanon để quân đội nước này triển khai kiểm soát khu vực phía nam sông Litani, đồng thời chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên bộ, trên biển và trên không, trả tự do cho các tù nhân, đẩy nhanh công tác tái thiết và tạo điều kiện để người dân trở về quê hương.

Thủ lĩnh Hezbollah cũng tuyên bố lực lượng này sẽ duy trì sự hiện diện trên thực địa và tiếp tục theo đuổi mục tiêu mà họ cho là bảo vệ chủ quyền cũng như giải phóng toàn bộ lãnh thổ Lebanon.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Arabiya/Xinhua.