Đề án phát triển giáo dục phải bảo đảm tính khả thi, gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh

Sáng 8/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ hai, xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế trình bày đề án.

Một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung cho ý kiến là Đề án phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành đề án; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính khả thi, lượng hóa rõ các mục tiêu, xác định trọng tâm đầu tư và có cơ chế, chính sách đủ mạnh để tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, đề án đã xác định được mục tiêu xây dựng nền giáo dục Thanh Hóa hiện đại, công bằng, chất lượng, phấn đấu đưa tỉnh vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, để mục tiêu này khả thi cần tiếp tục cụ thể hóa bằng hệ thống chỉ tiêu định lượng, gắn với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của từng cấp, từng ngành.

Đối với các mục tiêu về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ lộ trình bảo đảm đủ trường, lớp, đủ đội ngũ giáo viên; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, duy trì vững chắc chất lượng giáo dục bắt buộc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung các chỉ tiêu cụ thể đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, thị trường lao động và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực mũi nhọn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến dành sự quan tâm lớn đến đội ngũ giáo viên, đề xuất đề án cần đánh giá đầy đủ thực trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ giữa các cấp học, môn học và vùng miền; đồng thời xây dựng giải pháp đồng bộ về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân giáo viên giỏi, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều ý kiến cho rằng, đầu tư cơ sở vật chất là cần thiết, nhưng yếu tố quyết định vẫn là chất lượng đội ngũ nhà giáo. Do đó, đề án cần đặt trọng tâm vào phát triển con người, coi đây là giải pháp mang tính nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về nguồn lực thực hiện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị đề án cần xác định rõ tổng nhu cầu vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn ngân sách và nguồn lực xã hội hóa; xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc hoàn thiện đề án phải được thực hiện trên tinh thần khoa học, khách quan, bám sát chủ trương của Trung ương, yêu cầu phát triển của tỉnh và thực tiễn ngành giáo dục Thanh Hóa. Đề án cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung giải quyết những điểm nghẽn đang đặt ra đối với sự phát triển của ngành.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá toàn diện thực trạng giáo dục và đào tạo của tỉnh, làm rõ những hạn chế, bất cập về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng giáo dục giữa các vùng miền để có giải pháp phù hợp, khả thi.

Đồng chí cũng lưu ý, đề án phải xác định rõ định hướng phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của các ngành, lĩnh vực trọng điểm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh đây là đề án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; việc đề nghị sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường từ nút giao Hà Lĩnh Cao tốc Bắc - Nam đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1); chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Minh Hiếu