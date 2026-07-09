Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược và hydro xanh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: The Federal.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi tại Melbourne ngày 9/7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định hai nước là những đối tác và người bạn thân thiết. Theo ông, thỏa thuận mới sẽ tạo điều kiện cho Australia xuất khẩu uranium sang Ấn Độ, góp phần hỗ trợ mục tiêu phát triển điện hạt nhân của New Delhi, đồng thời mở rộng thị trường cho ngành tài nguyên của Australia.

Ấn Độ từ lâu đã mong muốn tiếp cận nguồn uranium của Australia nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047. Trong khi đó, Australia cũng đang thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Hai nước đã ký Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự từ năm 2014, song việc xuất khẩu uranium trước đây vẫn bị hạn chế do các quy định bảo đảm nhiên liệu hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình.

Mỏ uranium Four Mile nằm ở lưu vực Frome thuộc bang Nam Australia

Cùng ngày, Thủ tướng Modi nhấn mạnh quan hệ song phương đang mở ra “cơ hội lịch sử” để tăng cường hợp tác trong chuyển đổi năng lượng. Ông cho rằng công nghệ, nguồn vốn và tài nguyên của Australia có thể hỗ trợ quá trình phát triển năng lượng sạch của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Australia đầu tư dài hạn vào các dự án hạ tầng tại nước này.

Đáng chú ý, quỹ hưu trí lớn nhất Australia là AustralianSuper thông báo sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la Australia (khoảng 347 triệu USD) vào Quỹ Đầu tư và Cơ sở hạ tầng Quốc gia của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Modi là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước, sau Indonesia và trước khi tới New Zealand. Giới quan sát nhận định thỏa thuận uranium đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Australia và Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược và an ninh chuỗi cung ứng.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION.