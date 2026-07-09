Israel đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

Israel đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và thông báo với Mỹ rằng nước này sẵn sàng tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu nhận được chỉ thị từ chính phủ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (giữa), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz (trái) và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir. Ảnh: The Times of Israel.

Theo truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tối ngày 8/7 đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn để đánh giá tình hình sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau. Mặc dù giao tranh hiện chưa lan tới lãnh thổ Israel, quân đội nước này đã nâng mức báo động trên toàn hệ thống, hoàn thiện các phương án tác chiến và tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đã đặt các đơn vị không quân và phòng thủ tên lửa trong trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời cập nhật kế hoạch tác chiến dựa trên các đánh giá tình báo mới nhất. Các nguồn tin quân sự nhận định việc duy trì trạng thái cảnh giác cao nhằm bảo đảm Israel có thể phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi.

Quân đội Israel được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: The Times of Israel.

Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong công tác chia sẻ thông tin tình báo và đánh giá diễn biến trên thực địa. Truyền thông Israel cho biết hai bên đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi nhằm rà soát các phương án phối hợp, tăng cường khả năng ứng phó trong trường hợp xung đột mở rộng.

Giới quan sát nhận định, việc Israel nâng mức báo động và tăng cường phối hợp với Mỹ cho thấy Tel Aviv đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản an ninh khác nhau nếu tình hình khu vực tiếp tục xấu đi. Động thái này cũng phản ánh ưu tiên của Israel trong việc duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến và bảo đảm năng lực ứng phó nhanh trước các nguy cơ có thể phát sinh từ những diễn biến mới tại Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: Aawsat, I24 News.