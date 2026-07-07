Giải đáp băn khoăn về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Xung quanh những băn khoăn của người dân về đối tượng và quy trình thu nhận mẫu, phóng viên Báo điện tử Thanh Hóa đã trao đổi với Trung tá Lê Thị Tuyết, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Lê Thị Tuyết giải đáp băn khoăn của người dân.

PV: Xin đồng chí cho biết những đối tượng nào sẽ được thu nhận mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Việc lựa chọn thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc nào và vì sao phải áp dụng nguyên tắc đó?

Trung tá Lê Thị Tuyết: Hiện nay, việc thu nhận mẫu ADN để giám định danh tính liệt sĩ đang thực hiện theo dòng mẹ, gồm có 6 diện của liệt sĩ: Mẹ đẻ; bà ngoại; anh chị em ruột của liệt sĩ cùng một mẹ đẻ ra; anh trai chị gái em trai em gái của mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Việc thực hiện theo nguyên tắc này vì hiện nay theo phương pháp giám định ADN ty thể, loại vật chất di truyền chỉ di truyền từ mẹ sang con qua nhiều thế hệ không có nhiều tạp chất. Đây cũng là điều kiện phù hợp đối với hài cốt liệt sĩ có thời gian dài và ADN tế bào đã bị phân hủy, nên hiện nay chúng tôi đang thực hiện phương pháp này để giám định ADN cho liệt sĩ.

PV: Một số người dân phản ánh về việc chưa được cơ quan chức năng rà soát, liên hệ để thực hiện thu mẫu, dù họ là những trường hợp thuộc diện như là con đẻ hoặc là anh, chị em ruột. Vậy xin đồng chí cho biết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với công an cấp xã và các ngành chức năng rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ như thế nào để bảo đảm việc thu nhận đúng đối tượng, không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện?

Trung tá Lê Thị Tuyết: Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chính sách của phòng văn hóa - xã hội các xã, phường để rà soát các thân nhân đúng diện, đúng đối tượng để thực hiện việc thu mẫu.

Sau khi có một số phản ánh liên quan đến việc chưa được thu nhận mẫu, chúng tôi đã khẩn trương xác minh. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đang thực hiện thu nhận mẫu theo dòng mẹ. Trong các trường hợp phản ánh này, một số trường hợp không thuộc diện theo dòng mẹ mà chúng tôi đang lấy mẫu. Trường hợp thứ hai là, chúng tôi đã thu nhận mẫu đúng diện đối tượng nhưng người phản ánh không nắm được việc thân nhân đã được thu mẫu.

Trường hợp thân nhân trong diện thu mẫu đối với liệt sĩ chưa xác định danh tính mà hiện nay chưa được thu mẫu cần chủ động liên hệ với công an xã, phường nơi cư trú, cung cấp thông tin cho lực lượng công an để khẩn trương xác minh.

PV: Đối với những trường hợp chưa được thu nhận mẫu do không có mặt tại địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ có giải pháp gì để thu nhận đủ mẫu cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính?

Trung tá Lê Thị Tuyết: Đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ đang thường trú ở tỉnh ngoài, đơn vị sẽ có báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ phối hợp thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính của Thanh Hóa.

Đối với những địa phương có thân nhân với số lượng lớn, chúng tôi sẽ thành lập các tổ thu lưu động trực tiếp tại các địa phương này.

Mọi thắc mắc về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh có thể liên hệ trực tiếp với Trung tá Lê Thị Tuyết theo số điện thoại: 0949.004.775 để trao đổi và được giải đáp.

Lê Quỳnh (thực hiện)