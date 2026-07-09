Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ- Iran kiềm chế tối đa, nối lại đàm phán hạ nhiệt căng thẳng

Trước nguy cơ xung tái bùng phát tại Trung Đông khi Mỹ và Iran gia tăng các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ- Iran kiềm chế tối đa, nối lại đàm phán hạ nhiệt căng thẳng. Ảnh: Dawn.

Phát biểu ngày 8/7 thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước tình trạng đối đầu quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran, cảnh báo nguy cơ phá vỡ tiến trình ngoại giao và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu. Ông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tuân thủ luật pháp quốc tế và sớm nối lại đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, Liên đoàn Arab (AL) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lên tiếng phản đối các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các quốc gia vùng Vịnh, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang và đe dọa an ninh khu vực. Tổng thư ký AL Nabil Fahmy tái khẳng định sự ủng hộ của AL đối với Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain và tất cả các quốc gia Arab ở vùng Vịnh, nhấn mạnh rằng an ninh của khu vực này là một phần không thể thiếu của an ninh đối với các quốc gia Arab.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa sau khi nhiều vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz khiến hoạt động vận tải biển tiếp tục bị gián đoạn.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, cho rằng xung đột tái bùng phát giữa Washington và Tehran không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các biện pháp quân sự nếu Iran tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance đã lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump về các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các biện pháp quân sự nếu Iran tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Eo biển Hormuz. Ông khẳng định Mỹ không mong muốn mở rộng xung đột, nhưng sẽ đáp trả “mạnh hơn bao giờ hết” để bảo vệ quyền tự do hàng hải và lợi ích an ninh của nước này.

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, tuyên bố nước này đang cân nhắc kích hoạt các biện pháp đáp trả tột cùng, trong đó có việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và thay đổi hoàn toàn học thuyết hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Anadolu