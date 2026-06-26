Mệnh lệnh cho đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống cũ.

Chỉ đạo tại hiện trường dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và ngành chức năng, trong đó yêu cầu cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Mục tiêu mà Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đặt ra là bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026. Cùng với đó phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn cho người dân trong khu vực dự án.

Chúng ta đều biết, đẩy mạnh thực hiện đầu tư công sẽ là động lực quan trọng hàng đầu, một sự kích thích đối với nền kinh tế, tạo dựng những hạ tầng cho phát triển trong những năm tới. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn được ví là “vốn mồi” này chưa bao giờ dễ dàng cả. Trong nhiều năm qua cho thấy nhiều dự án đầu tư công phải “đắp chiếu” dài ngày, có những dự án khởi công xong thì ì ạch, vất vả về đích; nguồn vốn của nhiều dự án buộc phải chuyển tiếp sang năm sau...

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đến ngày 22/5/2026 vẫn chưa bảo đảm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, toàn tỉnh còn có 14/17 chủ đầu tư giải ngân chưa bảo đảm tiến độ theo quy định, trong đó có 7 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Chỉ đạo mà người đứng đầu UBND tỉnh đưa ra trong chuyến kiểm tra thực địa này không nên hiểu chỉ là mệnh lệnh khu biệt với những chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đang trực tiếp quản lý, thi công các dự án mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra.

Nửa năm đã đi qua, thời gian còn lại không nhiều, trong khi tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công mà chúng ta phải hoàn thành trong thời gian còn lại là rất lớn.

Cũng phải lưu ý rằng, nửa năm còn lại cũng là thời gian thiên nhiên rất khắc nghiệt. Cùng với đó còn có rất nhiều công việc khác phải đảm bảo về đích đúng hẹn. Chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vì thế chính là mệnh lệnh chính trị, một yêu cầu rất thực tế khi mà đầu tư công được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng “gánh vác”, thúc đẩy nhiệm vụ tăng trưởng của tỉnh đạt mục tiêu “hai con số” trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030. Yêu cầu nhiệm vụ cùng thực tế dự báo nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi địa phương, chủ đầu tư phải có sự tính toán phù hợp, để quyết liệt hoàn thành kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công.

Thái Minh