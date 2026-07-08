Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026

Kết luận tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị toàn hệ thống chính trị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt, hiệu quả; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là người đứng đầu; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 9, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong điều hành thảo luận.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng còn nhiều áp lực

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu thống nhất nhận định, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh thương mại, biến động giá nguyên liệu đầu vào và những khó khăn nội tại của nền kinh tế vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trưởng Thống kê tỉnh Thái Bá Minh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Nổi bật là sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá; dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh; nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa; thu ngân sách vượt tiến độ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án lớn được thu hút, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để hoàn thành mục tiêu cả năm; một số chỉ tiêu quan trọng tăng chậm, động lực tăng trưởng từ đầu tư và sản xuất công nghiệp chưa thật sự bền vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn lớn; nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; việc triển khai một số dự án ngoài ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số xã, phường còn khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin; việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện.

Trong công tác xây dựng Đảng, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình Mai Công Hoàng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu thống nhất cho rằng 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định để hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Vì vậy cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt 11%

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục và yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục ngay; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu quyết liệt, không bám sát công việc, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 11%.

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương phải rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; xác định rõ dư địa, động lực và giải pháp của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, phát huy mạnh mẽ tinh thần “7 dám”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng và kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/7/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án công nghiệp lớn; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thị trường; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý hiệu quả rác thải và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách, đất đai; khai thác hiệu quả các nguồn lực; chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027; thực hiện tốt chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, phát triển nhà ở xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc; tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Minh Hiếu